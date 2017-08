TÄNA ÖÖSEL | Kelly Sildaru loodab keerulistele ilmaoludele vaatamata startida esmakordselt rennisõidu tippkonkurentsis

Võrreldes esialgse ajakavaga toodi kvalifikatsiooni algus tunni võrra ettepoole ehk võistlus algab Eesti aja järgi kell 2.40 (Praeguseks on selge, et paksu udu tõttu võistlus plaanitud kellaajal ei alga. Uut võimalikku algusaega ei ole praegu välja hõigatud - oodatakse udu hajumist).

Cardronas on sisuliselt kohal kogu rennisõidu paremik. Suurimateks soosikuteks võib lugeda 24-aastast kanadalannat Cassie Sharpe'i (2016. aasta Oslo X-mängude võitja), 33-aastast prantslannat Marie Martinod` (2017. aasta Aspeni X-mängude võitja) ning 29-aastast jaapanlannat Ayana Onozukat (2017. aasta maailmameister).

Huvitav saab olema ka näha, millises seisus on Sotši olümpiavõitja ja aastatel 2013-2016 Aspeni X-mängudel võidutsenud Maddie Bowman. 23-aastane ameeriklanna loovutas eelmisel hooajal kõvasti oma positsioone ning ei ole suutnud konkurentide edusammudega enam kaasa minna.

Soosikute ringi kuuluvad veel 27-aastane ameeriklanna Brita Sigourney, 24-aastane ameeriklanna Annalisa Drew ja 27-aastane kanadalanna Rosalind Groenewoud.

Kokku on kvalifikatsioonis starti tulemas 30 naist. Sildaru stardinumbriks on 27. Reedel Eesti aja järgi kell 2.00 toimuvasse finaali pääsevad kvalifikatsiooni kuus paremat.

Esialgu pidi finaali pääsema kaheksa paremat, kuid võistluseelsel õhtul toimunud tiimijuhtide koosolekul tehti teatavaks muudatus, et finaali saab kuus naist. Kuna finaalis on kõikidele sportlastele ette nähtud kolm sõitu, siis teleülekandest tulenevalt otsustati finalistide arvu vähendada kaheksa pealt kuuele.

Delfi hoiab lugejaid kvalifikatsiooni põnevamate sündmustega kursis.

Rennisõidu MK-etapi kvalifikatsioon Cardronas

Värskeid uudiseid kvalifikatsiooni võimaliku uue algusaja kohta ei ole. Oodatakse endiselt udu hajumist ja täna loodetakse kvalifikatsioon ikkagi ära pidada. Kui täna kvalifikatsiooni ära pidada ei õnnestu, siis sõidetakse korraldajate sõnul homme nii eelsõit kui ka finaal.

Kui kahel eelmisel päeval olid Cardronas imelised ilmastikuolud, siis tänaseks on võistluspaiga kohale laskunud paks udu. See on löönud aga võistluse ajakava sassi. Praeguseks peaks juba läbi olema meeste rennisõidu esimene kvalifikatsioon, kuid seni ei ole võistlustega alustatud. Praegu oodatakse ilma paranemist - uduga sõitmine on raske nii võistlejatele kui ka kohtunikele. Orienteeruvat naiste võistluse algusaega ei osata praegu öelda.

Tänase võistluse algus ilmselt viibib.

