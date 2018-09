TÄNA ÖÖSEL | Kelly Sildaru jahib neljandat juunioride MM-tiitlit

Naiste rennisõidus asub tiitlikaitsjana starti Kelly Sildaru, kes näitas Cardronas parimat tulemust ka rennisõidu eelvõistlusel.

Sildaru jaoks on see rennisõidus alles karjääri kolmandaks suuremaks võistluseks. Esimene toimus tema jaoks eelmise aasta kevadel, kui ta võitis Crans-Montanas juunioride MM-tiitli. Teise tegi ta eelmise aasta 1. septembril, kui ta saavutas Cardronas MK-etapil teise koha. Nüüd on ees ootamas sel alal tema jaoks kolmas suurem jõuproov.

Naiste rennisõidus ootab Sildarut seekord ees tõsine konkurents. Kui pargisõidus ja Big Airi hüpetes olid mõned tipptasemel juuniorid puudu, siis rennisõidus on kogu paremik kohal.

Eestlanna kõrval on stardis terve eelmise MM-i esikolmik: hõbemedalist Svea Irving (USA), pronksmedalist Valeria Demidova (Venemaa). Eelmise MM-i neljanda koha omanik Yujin Jang (Lõuna-Korea) jäi seekord pidama kvalifikatsiooni.

Viimase hooajaga on neist suurima arenguhüppe teinud 18-aastane Demidova. Veebruaris Pyeongchangis toimunud olümpiamängudel võitles ta välja kuuenda koha. MK-sarjas on ta parimal juhul olnud kolmas.

Kuldmedali eest asub Cardronas kindlasti võitlema ka 16-aastane hiinlanna Kexin Zhang. Pyeongchangis üheksandaks tulnud Zhang võitis eelmisel hooajal lisaks veel Secret Gardenis toimunud MK-etapi. Hooaja kokkuvõttes saavutas ta lõpuks kolmanda koha.

Lisaks Sildarule, Demidovale, Zhangile ja Irvingule jõudsid finaali veel hiinlannad Fanghui Li ja Meng Wu, ameeriklanna Eileen Gu ja britt Zoe Atkin.