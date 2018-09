TÄNA ÖÖSEL | Kelly Sildaru alustab rennisõidu MM-tiitli kaitsmist

Kuna ilm on Cardronas kõvasti kaarte seganud, siis veidike muudatusi on tehtud juba ka rennisõidus. Nimelt pidasid mehed enda kvalifikatsiooni plaanitust päeva võrra varem ja lumelaudurid kaks päeva varem ehk pühapäeval on renn ainult naisfreestyle-suusatajate päralt. Kõigil neljal distsipliinil peetakse finaal teisipäeval.

Naiste rennisõidus ootab Sildarut aga ees tõsine konkurents. Kui pargisõidus ja Big Airi hüpetes olid mõned tipptasemel juuniorid puudu, siis rennisõidus on kogu paremik kohal.

Eestlanna kõrval on stardis terve eelmise MM-i esinelik: hõbemedalist Svea Irving (USA), pronksmedalist Valeria Demidova (Venemaa) ja neljanda koha omanik Yujin Jang (Lõuna-Korea).

Viimase hooajaga on neist suurima arenguhüppe teinud 18-aastane Demidova. Veebruaris Pyeongchangis toimunud olümpiamängudel võitles ta välja kuuenda koha. MK-sarjas on ta parimal juhul olnud kolmas. Eelpool nimetatutest oli olümpial stardis ka Jang, kes lõpetas 18. positsioonil.

Kuldmedali eest asub Cardronas kindlasti võitlema ka 16-aastane hiinlanna Kexin Zhang. Pyeongchangis üheksandaks tulnud Zhang võitis eelmisel hooajal lisaks veel Secret Gardenis toimunud MK-etapi.

Uus-Meremaal stardis olevatest atleetidest sai veebruaris olümpiamängudel kätt proovida veel hiinlanna Meng Wu, talle läks kirja 20. positsioon. Demidova, Jang, Zhang ja Wu olidki seejuures ainsad juuniorid, kes Pyeongchangi jõudsid.