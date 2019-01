TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Kelly Sildaru alustab X-Mänge endale kõige uudsemal alal

Sel hooajal on seni peetud kaks rennisõidu võistlust, kus sisuliselt kogu ala paremik on kohal olnud. Esimene jõuproov leidis aset detsembri alguses Copperis. Toona peeti MK-etapp ning väikese üllatusena triumfeeris seal Sildaru. Teise koha sai Sharpe. Kolmandana kerkis poodiumile 29-aastane ameeriklanna Brita Sigourney. Aspenis aastate jooksul kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit võitnud ning ka Pyeongchangi olümpial kolmandana poodiumile kerkinud Sigourney on soosikute seas ka sel korral.

Üllataja Karker

Kui Sildaru üllatas esikohaga Copperis, siis Dew Touril triumfeeris ootamatult 21-aastane kanadalanna Rachael Karker. Copperi võistlusel oli ta saanud veel neljanda koha. Sarnaselt Copperi MK-etapile pidi ka Dew Touril teise kohaga leppima soosikuna starti läinud Sharpe. Sildaru jäi mäletatavasti Dew Touri rennisõidust eemale eelmise päeva kukkumise tõttu.

Vahetult enne jõule peeti rennisõidus MK-etapp veel ka Hiinas Secret Gardenis, kuid paljud tipud sinna ei läinud. Esikoha teenis hiinlanna Kexin Zhang, kes X-Mängudele aga kutset ei saanudki.

Kogenud jaapanlanna tuleb välja

Esimest korda on sel hooajal aga rennisõidu paremikule konkurentsi pakkumas 30-aastane jaapanlanna Ayana Onozuka. 2017. aasta maailmameister ning kolmekordne Aspeni X-Mängude hõbemedalist on sel hooajal MK-sarja boikoteerinud tüli tõttu kohaliku alaliiduga.

Sotši olümpiapronks ja Pyeongchangi mängude viies naine on aga Aspenisse tulnud maailma paremikuga lõpuks jõudu katsuma.

Sharpe'i, Sildaru, Karkeri, Sigourney, Bowmani ja Onozuka kõrval on naiste rennisõidus veel starti tulemas ameeriklannad Annalisa Drew ja Devin Logan. 25-aastase Drew säravaimaks saavutuseks on seni Aspeni X-Mängude kolmas koht 2016. aastal. Mullu Pyeongchangis jäi ta esimesena medalita. 25-aastane Logan on seni paremat minekut näidanud hoopis pargisõidus, kus ta on 2014. aasta Sotši olümpiahõbe ning 2012. aasta Aspeni X-Mängude hõbemedalist.

Nii ongi naiste rennisõidus starti asumas neli ameeriklannat, kaks kanadalannat, jaapanlanna ning ainsaks Euroopast pärit osalejaks ongi Sildaru.

Maailma absoluutse paremikuga on Sildaru seni rennisõidus saanud jõudu katsuda ainult kahel korral. Lisaks eelpool mainitud Copperi MK-etapi võitmisele oli ta kohal ka 2017. aasta Cardrona MK-etapil, kus ta sai Sharpe'i järel teise koha.

Sildaru võistluste ajad:

R, 25.01 kl 02:30 Naiste rennisõidu finaal

R, 25.01 kl 19:00 Naiste pargisõidu finaal

L, 26.01 kl 04:00 Naiste Big Air finaal

Rennisõidu stardinimekiri:



Maddie Bowman (USA)

Annalisa Drew (USA)

Devin Logan (USA)

Ayana Onozuka (Jaapan)

Cassie Sharpe (Kanada)

Brita Sigourney (USA)

Kelly Sildaru

Rachel Karker (Kanada)

Pargisõidu stardinimekiri:



Isabelt Atkin (Suurbritannia)

Mathilde Gremaud (Šveits)

Sarah Höfflin (Šveits)

Johanne Killi (Norra)

Kelly Sildaru

Tess Ledeux (Prantsusmaa)

Giulia Tanno (Šveits)

Maggie Voisin (USA)

Big Airi hüpete stardinimekiri:



Mathilde Gremaud (Šveits)

Sarah Höfflin (Šveits)

Johanne Killi (Norra)

Tess Ledeux (Prantsusmaa)

Kelly Sildaru

Giulia Tanno (Šveits)

Maggie Voisin (USA)

Elena Gaskell (Kanada)