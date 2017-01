Tänavused Aspeni X-Mängud on aastase ootamise järel taas kätte jõudnud ja juba homme öösel kell 03:15 asub Kelly Sildaru võistlustulle naiste freestyle suusatamise Big Airis. Pühapäeva õhtul kell 19:00 asub ta tiitlit kaitsma pargisõidus.

Nagu eelnevalt juba välja kuulutatud, vahendab Delfi TV Aspenist otsepilti kokku üle 8 tunni ja sarnaselt eelmisele aastale on kõiki võistluseid saatmas ka eestikeelne kommentaar. Tänavu toovad mitmekülgsed võistlused kommentaatoripuldis teieni Joel Pärle, Hindrek Väravas ning Rasmus Raidla.

Naiste Big Air on Aspenis võistluskavas esmakordselt ja Delfi TV eksklusiivne ülekanne algab Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva kell 03:10. Lühikese issejuhatuse järel asuvad 8 freestyle suusatajat võistlustulle kell 03:20, kui algab 25-minutiline jam session (järjekord Big Airi võistlusel on järgnev: 1. Devin Logan (USA) 2. Kaya Turski (CAN) 3. Giulia Tanno (SWI) 4. Kelly Sildaru (EST) 5. Maggie Voisin (USA) 6. Johanne Killi (NOR) 7. Emma Dahlström (SWE) 8. Lisa Zimmermann (GER)).

Selle 25 minuti jooksul teevad kaheksa võistlejat üksteise järel nii palju hüppeid ja trikke kui suudavad ja lõpuks läheb kirja igaühe kaks parimat skoori.

Teine Sildaru võistlus toimub Eesti publikule juba vaatajasõbralikumal ajal, kui pühapäeva õhtul kell 19:00 algab naiste freestyle suusatamise pargisõit. Just sellel alal võitis toona 13-aastane Kelly mäletatavasti oma esimese X-Mängude kulla ja olukord, kus Sildaru on võitnud viimased 19 pargisõiduvõistlust, teeb ta üheks suurimaks favoriidiks kahtlemata ka tänavu.

Omamoodi tunnistust sellele asjaolule lisab ka fakt, et pargisõidus tuleb Sildaru rajale viimasena (kogu võistlejate nimekiri: 1. Devin Logan (USA) 2. Tess Ledeux (FRA) 3. Giulia Tanno (SWI) 4. Emma Dahlström (SWE) 5. Maggie Voisin (USA) 6. Kaya Turski (CAN) 7. Johanne Killi (NOR) 8. Kelly Sildaru (EST).

Eelmise aastaga võrreldes on pargisõidu võistlejatel tänavu üks run vähem, ehk võimalikult 100-punktilise skoori lähedane tulemus tuleb kirja saada kahe katsega. Lõplikus arvestuses vaadatakse nende kahe sõidu võrdluses paremat skoori.

Kui Kelly Sildaru tänavu taas mõne X-Mängude medali võitma peaks, teeks ta jällegi omamoodi ajalugu. Nimelt on seni vaid kuus atleeti teeninud enne 15-aastaseks saamist enama kui ühe X-Mängude medali. Ükski neist pole aga võitnud enne 15. eluaastat kahte kuldmedalit. Kas 14-aastasel Sildarul õnnestub see rekord murda?

Lisaks Sildaru võistlustele toome huvilisteni ka palju muud põnevat ja täpne ajakava meie ülekannetest on leitav allpool. Lisaks Delfi portaalile veebis ja mobiilis saab Delfi TV otseülekandeid ja saateid vaadata ka "suurel ekraanil" Delfi TV rakendustes Starmanis, Hübriid TV-s, Android TV-s ja Apple TV-s. Kuidas täpsemalt Delfi otseülekandeid telekast jälgida, vaata siit.

Delfi TV otseülekannete kava Aspeni X-Mängudel (Eesti aja järgi):

Laupäev (28.01)

Meeste freestyle suusatamise pargisõit (algus kl 20.00)

Naiste lumelaua pargisõit (kl 22.15)

Snowmobile freestyle võistlus (kl 00.00)

Pühapäev (29.01)

Naiste freestyle suusatamise Big Air (kl 3.15)

Meeste freestyle suusatamise Big Air (kl 5.30)

Naiste freestyle suusatamise pargisõit (kl 19.00)

Meeste lumelaua pargisõit (kl 21.00)

Snowmobile parima triki võistlus (kl 23.00)