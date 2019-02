TÄNA | Kelly Sildaru teeb pargisõidus MM-i debüüdi, ajakava muutus

Ajakava muutmise loogika peitud võistlejate arvus. Kui naisi on MM-i pargisõidule pääsenud 22, siis mehi on nimekirjas 49. Kui ilm peaks võistlust piisavalt palju segama, siis võib juhtuda, et kvalifikatsioon jäetakse teisipäeval ära ja kolmapäeval toimub kohe finaal. Kuna teisipäeva hommikuks ennustatakse veidike paremat ilma ja lõunaks tugevamat lumesadu, siis ilmselgelt loodetakse meeste eelvõistlus kindlasti ära pidada ja vältida olukorda, kus otse finaalis oleks 49 meest (eelvõistlusel on kõigile ette nähtud kaks katset, finaalis aga kolm).

„Kui ilm paremaks ei lähe, siis on võistluste edasi lükkamine loogiline. Pideva lumesaju korral muutuvad hüpped lihtsalt ohtlikuks. Kui lõuna ajal veel kõvasti sajab, siis lükatakse võistlus kindlasti järgmiseks päevaks, kuna raja korrastamine on väga ajamahukas töö,“ selgitas Tõnis.

Kui eelvõistlused ikkagi toimuvad, siis naiste seas pääseb finaali kaheksa ning meeste konkurentsis kümme sportlast.

Delfi Sport toob kell 21.50 algava naiste kvalifikatsiooni lugejateni otseblogi vahendusel.