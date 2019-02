TÄNA | Kelly Sildaru asub jahtima karjääri esimest MM-medalit

Suursoosikuna läheb starti 26-aastane kanadalanna Cassie Sharpe. Sharpe'i on juba aastaid peetud naiste seas parimaks rennisõitjaks, kuid liiga tihti on tal ette tulnud kukkumisi. Kahel viimasel hooajal on ta muutunud aga stabiilsemaks ja tulnud on ka esimesed suuremad võidud.

Soosik Sharpe

Sharpe'i senise karjääri tipphetk saabus eelmise aasta veebruaris, kui ta krooniti Pyeongchangis olümpiavõitjaks. Järgmine tähthetk saabus alles paar nädalat tagasi Aspenis – kanadalanna krooniti X-Mängude võitjaks. Sharpe'il oli ka varasemalt üks X-Mängude kuldmedal, kuid selle võitis ta 2016. aasta Oslo mängudel.

Maailmameistrivõistlustel on Sharpe varasemalt võitnud ühe medali. 2015. aastal Kreischbergis teenis ta hõbedase autasu.

Cassie Sharpe demonstreerimas Pyeongchangis võidetud olümpiakulda. Foto: Faye Sadou/SIPA, Faye Sadou/SIPA/Scanpix

Sharpe'i lähimaks ohustajaks peaks kõigi eelduste kohaselt kerkima Kelly Sildaru. 16-aastane eestlanna on sel alal maailma koorekihiga saanud jõudu katsuda varasemalt kolmel võistlusel. Seni on tal kirjas esikoht detsembris Copperis toimunud MK-etapilt, teine koht viimatistelt X-Mängudelt ning teine koht 2017. aasta Cardrona MK-etapilt. Mõlemal juhul sai Sildaru teise koha Sharpe'i järel.