TÄNA KELL 19 DELFI TV-s | Kas Kelly Sildaru ülipikk võiduseeria pargisõidus jätkub ka X-Mängudel?

Seejuures tasub mainida, et kõik kaheksa starti asuvat naist on aastate jooksul võitnud vähemalt ühe X-Mängude medali.

Pargisõidu stardinimekiri:

Isabel Atkin (Suurbritannia)

Mathilde Gremaud (Šveits)

Sarah Höfflin (Šveits)

Johanne Killi (Norra)

Kelly Sildaru

Tess Ledeux (Prantsusmaa)

Giulia Tanno (Šveits)

Maggie Voisin (USA)

Kelly Sildaru võiduseeria rahvusvahelistel pargisõiduvõistlustel

25. jaanuar 2014 – Val Thorens (Prantsusmaa), SFR Tour

2. veebruar 2014 – Mount Saint Louis (Kanada), Canadian Open Tour

5. märts 2014 – Vars (Prantsusmaa), SFR Tour

11. märts 2014 – La Clusaz (Prantsusmaa), SFR Tour

13. märts 2014 – Via dal Corvatsch (Šveits), Swiss Freeski Championships

30. august 2014 – Cardrona (Uus-Meremaa), The North Face Freeski Open of New Zealand

13. jaanuar 2015 – Val Thorens (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

1. veebruar 2015 – Mount Saint Louis (Kanada), Canadian Open Tour

19. veebruar 2015 – Vars (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

3. märts 2015 – La Clusaz (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

22. märts 2015 – Blue Mountain (Kanada), The Snoy SnowCrown

13. detsember 2015 – Breckenridge (USA), Dew Tour

16. jaanuar 2016 – Val Thorens (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

31. jaanuar 2016 – Aspen (USA), X-Mängud

12. märts 2016 – Laax (Šveits), European Freeski Open

19. märts 2016 – La Clusaz (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

13. september 2016 – Cardrona (Uus-Meremaa), The Cardrona Games – FIS

14. september 2016 – Cardrona (Uus-meremaa), The Cardrona Games – FIS

11. detsember 2016 – Breckenridge (USA), Dew Tour

29. jaanuar 2017 – Aspen (USA), X-Mängud

24. veebruar 2017 – La Clusaz (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

6. aprill 2017 – Chiesa in Valmalenco (Itaalia), juunioride MM – FIS

27. august 2017 – Cardrona (Uus-Meremaa), MK-etapp – FIS

31. august 2018 – Cardrona (Uus-Meremaa), juunioride MM – FIS

23. november 2018 – Stubai (Austria), MK-etapp – FIS

13. detsember 2018 – Breckenridge (USA), Dew Tour

Sildaru võistluste ajad Aspeni X-Mängudel:



R, 25.01 kl 02:30 Naiste rennisõidu finaal

R, 25.01 kl 19:00 Naiste pargisõidu finaal

L, 26.01 kl 04:00 Naiste Big Air finaal