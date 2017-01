X-Mängudel Aspenis laupäeva hilistel tundidel vigursuusatamise Big Airi hüpetes hõbemedali võitnud Kelly Sildaru asub pühapäeva õhtul kell 19 mäele oma põhialal pargisõidus. Vaata otseülekannet Delfi TV-s!

Just pargisõidus alal võitis toona 13-aastane Kelly mullu oma esimese X-Mängude kulla ja olukord, kus Sildaru on võitnud viimased 19 pargisõiduvõistlust, teeb ta üheks suurimaks favoriidiks kahtlemata ka tänavu.

Omamoodi tunnistust sellele asjaolule lisab ka fakt, et pargisõidus tuleb Sildaru rajale viimasena (kogu võistlejate nimekiri): 1. Devin Logan (USA) 2. Tess Ledeux (FRA) 3. Giulia Tanno (SWI) 4. Emma Dahlström (SWE) 5. Maggie Voisin (USA) 6. Kaya Turski (CAN) 7. Johanne Killi (NOR) 8. Kelly Sildaru (EST).

Eelmise aastaga võrreldes on pargisõidu võistlejatel tänavu üks run vähem, ehk võimalikult 100-punktilise skoori lähedane tulemus tuleb kirja saada kahe katsega. Lõplikus arvestuses vaadatakse nende kahe sõidu võrdluses paremat skoori.

X-Mängude ajaloos pole keegi suutnud enne 15. sünnipäeva võita kaht kuldmedalit. Kas 14-aastasel Sildarul õnnestub see rekord murda?