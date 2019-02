TÄNA | Kas kolmas ala toob lõpuks rõõmu ja Kelly Sildaru saab teha MM-i debüüdi?

Kui ilmastikuolud mängisid pargisõidu ärajäämisel suurt rolli, siis rennisõitu ei tohiks lumesadu nii palju mõjutada. Neljapäevaks lubatakse praeguse seisuga isegi selget ilma.

Seni on Sildaru osalenud tipptasemel kolmel rennisõidu võistlusel. Hiljuti lõppenud X-Mängudel sai ta kanadalanna Cassie Sharpe'i järel teise koha. Detsembris Copperis toimunud MK-etapil teenis eestlanna aga esikoha. Tipptasemel on ta rennisõidus kaasa löönud veel 2017. aasta Cardrona MK-etapil ning seal oli ta Sharpe'i järel samuti teine.

Kahe kirkama medali eest peaksidki võitlema just Sharpe ja Sildaru. Suursoosiku rollis on Pyeongchangi olümpiavõitja Sharpe. Favoriitide ringis on järgmiseks tegijaks kanadalanna Rachael Karker, kes detsembris võitis mõneti üllatuslikult Dew Touri. Viimati toimunud X-Mängudel sai ta Sharpe'i ja Sildaru järel kolmanda koha.

Järgmise soosikute ringi peaksid moodustama ameeriklannad Brita Sigourney, Maddie Bowman ja Annalisa Drew ning hiinlanna Kexin Zhang.

Kokku on neljapäevases rennisõidu kvalifikatsioonis starti asumas 17 naist. Sildaru on stardinimekirjas kolmas. Eelvõistlusel on kõigil kaks katset, millest arvesse läheb parem. Edasi finaali saab kaheksa naist.