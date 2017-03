Täna Eesti aja järgi kell 18.30 algab Lillehammeri külje all Hafjellis Euroopa X-Mängudel naiste freestyle'i pargisõit, kus peaks kaasa lööma ka 15-aastane Kelly Sildaru. See, kas eestlannal võistlemiseks piisavalt hoogu jagub, selgub päeva jooksul.

Tavaliselt võib Sildaru süüdistada vaid ilma ja enda väikest kehakaalu, kuid kuna sama mure kimbutab ka konkurente, on seekord peapõhjus ikkagi kohalikes oludes.

„Paberil tundub, et pargi ehitusel on kõigega arvestatud, aga praktikas ei pruugi kõik asjaolud alati paika loksuda. Kui juba meestel hoogu pole, tähendab see, et naistel on veel vähem. Ja kui tulla Kelly juurde, siis me oleme viisakalt öeldes päris raskes seisus,” nentis Kelly isa Tõnis Sildaru eile õhtul. Samad probleemid saadavad eestlannat ka Big Airi hüpetes, kus medalid jagatakse laupäeval. Nigela hoo tõttu jäeti eile ära isegi meeste lumelaua eelvõistlus ja jännis olid ka esimesena võistlustulle asunud meessuusatajad.

Sildaru konkurendid tänasel võistlusel:

Emma Dahlström (Rootsi, 24)

2015. aasta Aspeni X-mängude pargisõidu kuldmedalist. Tänavu piirdus alles kuuenda kohaga. Viimasel MK-etapil Šveitsis tuli teiseks.

Johanne Killi (Norra, 19)

2016. ja 2017. aasta Aspeni pargisõidu pronksmedalist, Oslos tuli mullu Big Airi hüpetes hõbedale. Võitis veebruaris Kanadas MK-etapi, viimasel etapil tuli kuuendaks.

Tess Ledeux (Prantsusmaa, 15)

Kõige ohtlikum rivaal. Kaotas Kellyle tänavu Aspenis vaid 2,33 punktiga, võites oma esimese medali. Jaanuaris võitis koduse MK-etapi, viimasel etapil piirdus 16. kohaga.

Giulia Tanno (Šveits, 18)

Esimese medali (pronksi) võitis tänavu Aspenis. Viimasel MK-etapil oli kaheksas. Veebruaris mahtus Kanadas poodiumile nii pargisõidus kui ka Big Airi hüpetes.

Kaya Turski (Kanada, 28)

Kaheksakordne X-mängude pargisõidu kuldmedalist ja 2013. aasta maailmameister. Viimane kuld pärineb 2014. aastast. Tänavusest aastast poodiumikohti pole. Aspenis pidi pärast treeninguid vigastuse tõttu katkestama.

Maggie Voisin (USA, 18)

Hõbemedali omanik 2014. aasta Aspeni X-mängudelt. Võitis veebruaris koduse MK-etapi, viimasel etapil oli neljas.

Mathilde Gremaud (Šveits, 17)

X-mängude debütant. Võitis veebruaris Kanadas MK-etapi Big Airi hüpetes ja tuli USA-s pargisõidus teiseks. Viimasel pargisõidu etapil oli kolmas.