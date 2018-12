TÄNA | Kas Kelly Sildaru valitseb ka Dew Touri rennisõidu võistlust?

Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru ütles eile Delfile, et tänasel jõuproovil osalemine otsustatakse jooksvalt, sest eilsel pargisõidu treeningul lõi Kelly kukkudes parema jala ära.

Dew Tour naiste rennisõit

Kui ta siiski starti tuleb, on see tal esimene kord Dew Touri rennisõidus osaleda. Dew Touri tulemusi peavad eriti oluliseks sportlastele kutseid jagavad X-Mängude korraldajad. Kuigi võib arvata, et 2019. aasta Aspeni X-Mängude kutse on Kellyle tagatud ka nädalataguse Copperi rennisõidu MK-etapi võiduga, siis Dew Touri poodiumikoht kindlustaks seda veelgi.

Hetkel on Sildarul X-Mängude pääse taskus vaid Big Airi hüpetes ning korraldajate poolt oleks lausa rumalus eestlanna kutsumata jätta ka pargisõidu võistlusele.

Dew Touri rennisõidu tiitlit kaitseb 26-aastane kanadalanna Cassie Sharpe (Pyeongchangi olümpiavõitja, 2015 MM-i hõbe, 2016 Oslo X-mängude kuld, 2018 Aspeni pronks), kes Copperi MK-etapil sai Sildaru järel teise koha. Sharpe'i kõrval poodiumil seisid prantslanna Marie Martinod ja ameeriklanna Maddie Bowman. Esimene on tänaseks juba karjääri lõpetanud, teise näol on tegemist viiekordse X-Mängude rennisõidu kuldmedalisti (viimati sel aastal) ja Sotši olümpiavõitjaga.

Rennisõidu osalejate nimekiri:

Cassie Sharpe (Kanada)

Kelly Sildaru (Eesti)

Brita Sigourney (USA)

Maddie Bowman (USA)

Devin Logan (USA)

Annalisa Drew (USA)

Sabrina Cakmakli (Saksamaa)

Abigale Hansen (USA)

Vaata, milline tänavune Dew Touri modifitseeritud renn välja näeb!