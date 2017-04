TÄNA: Kas Kelly Sildaru kroonitakse juunioride maailmameistriks ka pargisõidus?

15-aastane freestyle-suusataja Kelly Sildaru asub täna Itaalias püüdma pargisõidu juunioride maailmameistritiitlit. Kaks nädalat tagasi tuli ta juunioride MM-kullale Šveitsis rennisõidus.

Konkurente on Sildarul Chiesa in Valmalencos tervelt 19. Neist nimekaim on hiljuti täiskasvanute MM-il seitsmenda koha saanud austerlanna Lara Wolf (17 a). Poodiumipretendentideks võib pidada ka tänavu La Clusaz's Sildaruga koos pjedestaalile mahtunud rootslannat Jennie-Lee Burmanssoni (14) ning AFP (Association of Freeskiing Professionals) maailma edetabeli 17. numbrit, kanadalannat Sofia Tchernetskyt (14).

Eilne treeningkord jäi Sildarul ajakava nihke tõttu lühikeseks, kuid poole tunniga sai ta siiski oma võistluskava kaks korda läbi harjutada. Trenni järel avaldas Kelly Eesti ajakirjanikele ka oma kava trikid: esimesele käsipuule tuleb ta selg ees 270-kraadise hüppega peale ja sama hüppega maha. Järgneb hüpe, kus Kelly teeb selg ees 900-kraadise triki ehk Switch 900. Mäega risti olevale reilile läheb ümberhüppega peale ja 180-kraadiga maha. Viimasele reilile hüppega peale ja 270-kraadiga maha. Kava naelaks on viimasel hüppel sooritatav Switch 1080 ehk selg ees hüppesse ja kolm kraadi ümber telje.

Kvalifikatsiooni soojendus algab Eesti aja järgi kell 11, eelsõit ise kell 11.30. Delfi hoiab lugejaid päeva sündmustega operatiivselt kursis otseblogi vahendusel.