TÄISPIKKUSES | Kelly Sildaru võitis karjääri viienda X-Mängude medali, rennisõidu suursoosik napsas Sildarult esikoha viimase katsega

X-Mängude naiste rennisõit

Rennisõidu lõppjärjestus: Cassie Sharpe 94,00 punkti Kelly Sildaru 92,33 Rachael Karker 86,33 Brita Sigourney 84,66 Maddie Bowman 83,33 Ayana Onozuka 75,00 Devin Logan 64,66 Annalisa Drew 59,00

Võitja Cassie Sharpe'i lühike kommentaar: „Kelly tegi nii kõva võistluse ja sundis mind pingutama. Ma vajasin seda. See on kõige tähtsam kuldmedal. Olen väga õnnelik. See on suurim autasu ekstreemsportlastele.“

Bowman ebaõnnestub. Sellega on võistlus läbi! Sharpe võidab kuldmedali. Sildaru teine.

Sigourney ei paranda.

Sildaru läheb koheselt Sharpe'i ka õnnitlema.

Sharpe näitab suurepärast kõrgust, kuid raja keskel on ikkagi kaks hüpet pigem lahjad. Viimane hüpe on samuti suurepärane. Kohtunikud annavad selle eest aga 94,00 punkti, mis viib ta liidriks. Tundub, et otsustavaks said Sharpe'i kõrgemad hüpped!

Sildaru jääb oma kavale kindlaks ja kordab oma eelmist sooritust. Tulemuseks 90,66 punkti. Parimaks jääb ikka seega avalaskumine.

Kelly kolmas sõit on kohe algamas. Seekord saadab ta teele taas isa Tõnis. Eelmisel laskumisel andis viimaseid õpetussõnu vend Henry.

Kahel esimesel laskumisel kukkunud Drew tuleb sel korral ühes tükis lõpuni. Siiski jääb puudu nii kõrgusest kui ka puhtusest ning 59,00 silma jätab ta viimasele ehk kaheksandale positsioonile.

Onozuka hüppab poole sõidu pealt renni äärele ning lööb pealtvaatajatega patsu. Tulemuseks 33,33 silma. Sel hooajal on see jaapanlannale esimene suurem võistlus. MK-sarja on ta boikoteerinud tüli tõttu Jaapani suusaliiduga. Kas tegemist oli hüvastijätuga?

Karker teeb viimasel laskumisel taas hea soorituse. Punkte tuleb 83,00. Puudu jäi haarete puhtusest. Seega jääb tema parimaks teise laskumise 86,33.

Kõikidel sportlastel on üks laskumine veel. Seejärel on medalivõitjad selged.

Paremusjärjestus teise vooru järel: Kelly Sildaru 92,33 punkti Cassie Sharpe 88,66 Rachael Karker 86,33 Brita Sigourney 84,66 Maddie Bowman 83,33 Ayana Onozuka 75,00 Devin Logan 64,66 Annalisa Drew 6,33

Viiekrodne võitja Bowman kukub.

Sigourney ei paranda samuti.

Olümpiavõitja Sharpe pingutab kõvasti. Sarnaselt avalaskumisele näitab ta kohati väga head kõrgust, kuid samas on ka hüppeid, mis jäävad kahvatuks. Viimase hüppe järel ta aga kukub. Seega jääb olümpiavõitjal praegu tabelisse samuti avalaskumise tulemus.

Sildaru teeb sisuliselt sama kava nagu esimene kord. Maandumised ei ole päris nii puhtad nagu esimesel korral. Skooriks 89 silma. Seega jääb tal praegu kirja avalaskumise tulemus.

Henry annab mäel veel Kellyle viimaseid soovitusi.

Annalisa Drew kukub ja mõlemad suusad tulevad jalast. Renni ääre vastu kukkunud Drew jääb õnneks ikka terveks. Enne teda startinud Onozuka ei parandanud.

Devin Logan jääb sel korral püsti. Hoogu on siiski võrreldes konkurentidega vähe. Skooriks 64,66 silma. Pingereas on ta sellega seitsmes.

Detsembris Dew Touri võitnud Karker parandab ning läheb 86,33 silmaga kolmandaks.

Paremusjärjestus avavooru järel: Kelly Sildaru 92,33 punkti Cassie Sharpe 88,66 Brita Sigourney 84,66 Maddie Bowman 83,33 Rachael Karker 82,00 Ayana Onozuka 75,00 Annalisa Drew 6,33 Devin Logan 4,33

Bowman läheb 83,33 silmaga neljandaks. Esimene ring on sellega läbi!

Nüüd on viiekordse Aspeni X-Mängude võitja Maddie Bowmani kord.

Brita Sigourney kogub 84,66 punkti. See viib ta kolmandale kohale.

Sharpe teeb hea sõidu. Raja keskosas jäävad paar hüpet lahjemaks ja seetõttu tuleb ka skooriks 88,66 punkti. Praegu teine koht. Samas mitmel hüppel oli kõrgust Sildarust rohkem.

Nüüd on Pyeongchangi olümpiavõitja ning suurima soosiku Sharpe'i kord.

Sildaru teeb kohe hea laskumise. Pöördeid teeb eestlanna kõigis neljas suunas. Kohtunikud annavad talle 92,33 punkti. Praegu kindel liidrikoht!

Nüüd on Kelly Sildaru kord!

Esimene ring on jõudnud poole peale. Kokku on kõigil kolm laskumist ning kirja läheb neist parim.

Neljas laskuja Annalisa Drew kukub ja tabelisse läheb 6,33 silma.

Kolmas laskuja Onozuka kogub 75,00 silma, mis viib ta teisele kohale.

Teine laskuja Devin Logan kukub. Kirja läheb 4,33 silma.

Karker teenib esimese laskumisega kohe 82,00 punkti.

Esimene laskuja on Rachael Karker.

Delfi TV otseülekanne on alanud!

Võistluse algusaeg on kätte jõudnud.

