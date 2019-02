Suurvõistlustel saab aina enam näha, kuidas freestyle-suusatamise tippriikide koondised pidevalt kasvavad. Näiteks pargisõidus on iga hüppe peal treenerid, kes suhtlevad raadiosaatjate vahendusel pidevalt mäe tipus reile piidleva peatreeneriga. Nii jälgitakse omasid, aga loomulikult ka konkurente.

Samamoodi on paljud koondised viinud maksimaalsele tasemele ka taastumise. Peale selle, et on mitu isiklikku füsioterapeuti, võetakse ööbimiskohad sõna otseses mõttes võistlusradade finišipaiga külje alla. Eesti suusaliit tõdeb, et edaspidi soovitakse ka Kelly Sildarule pakkuda aina paremaid võimalusi. Töö käivat selle nimel, et Tõnise, Kelly ja Henry Sildaru kõrval oleks tulevikus tiimis veel liikmeid.