14-aastane Kelly Sildaru asub Aspeni X-Mängudel võistlustulle juba homme öösel ja sel puhul tutvustame teile pisut lähemalt konkurente, kellega noor eestlanna medalite nimel võistlema asub.

Teatavasti on Sildaru tänavu võistlustules nii naiste freestyle suusatamise Big Airis kui pargisõidus. Et teravaim tipp nende kahe ala puhul suuresti kattub, on Big Airi ja pargisõidu võistlejate nimekirjad identsed.

Lisaks Sildarule jahivad nendel kahel võistlusel medaleid Maggie Voisin, Kaya Turski, Giulia Tanno, Johanne Killi, Emma Dahlström ja Devin Logan (tema on võistlustules ka rennisõidus, olles seega ainus, kes naiste vigursuusatamises koguni kolmel erineval alal kuldmedalit püüab). Nende seitsme sõitja kõrval loodab Big Airis kaarte segada sakslanna Lisa Zimmermann, pargisõidus on kaheksandaks võistlejaks noor prantslanna Tess Ledeux. Nüüd aga tutvume kõikide nende freestyle suusatajatega pisut lähemalt.

Maggie Voisin (USA, 18-aastane, 1 X-Mängude hõbemedal 2014. aasta pargisõidust)

Kuu aega tagasi täisealiseks saanud Voisin tõi hiljutises intervjuus välja huvitava asjaolu, et hoolimata freestyle suusatamise huvist kardab ta tegelikult kõrguseid: "Mul on kõrgusekartus, seega on üpris närvesööv minna Big Air'i tellingutest üles ja mitmekorruselise maja kõrguselt alla vaadata. Aga kui sul on juba suusad jalas ja sa üle ääre näed, siis selle vaatega ma olen harjunud."

Voisin läinuks 2014. aasta Sotši olümpial ajalukku kui noorim USA taliolümplane alates 1972. aastast, registreerides end võistlustele kõigest 15-aastasena. Paraku jäi tal seal siiski võistlemata, sest juba treeningul murdis ta pindluu. Uuele katsele olümpiamedalit võita läheb ta järgmisel aastal Lõuna-Koreas.

Karjääri jooksul mitmete vigastustega kimpus olnud Voisin võitis oma esimese ja seni ainsa X-Mängude medali 2014. aastal, kui ta pargisõidus vaid 15 aasta ja 1 kuu vanusena teiseks tuli. Toona tõusis ta ka noorimaks vigursuusatajaks, kes X-Mängudel poodiumile tõusnud, kuid selle rekordi murdis mullu vaid 13-aastane Kelly Sildaru. Voisin jäi samal võistlusel skooriga 84.66 neljandaks, Sildaru võiduskoor oli 93.00. Viimati osalesid Voisin ja Sildaru samal võistlusel 2016. aasta lõpus Dew Touril, kui ameeriklanna eestlanna järel teise koha teenis. Samal võistlusel hõivas poodiumi viimase koha Kaya Turski, kellest teeme juttu järgmisena.

Kaya Turski (Kanada, 28-aastane, 7 X-Mängude medalit - 5 kulda, 1 hõbe, 1 pronks)

2015. ja 2016. aasta Aspeni X-Mängudest vigastuse tõttu eemale jäänud Turski on naiste Big Airi ja pargisõidu konkurentsis vanim ja ühtlasi ka tituleerituim võistleja.

Oma seitsme X-Mängude medaliga (neist 5 kulda, aastatel 2010-2014) on ta ühtlasi ka ainus sportlane, kes tõusnud poodiumile igal X-Mängude pargisõidul, kus ta osalenud on. Big Airis kanadalanna veel sedavõrd säravaid tulemusi saavutanud ei ole ja mullustel Oslo X-Mängudel pidi ta leppima kuuenda kohaga.

Ühtlasi on Turski ajalukku läinud ka sellega, et ta oli esimene freestyle suusataja, kes naiste konkurentsis switch 1080 triki ära maandus. Tõelise pargisõidu eksperdina on ta alates 2008. aasta augustist osalenud 30 võistlusel, jäädes esikolmikust välja vaid neljal korral.

Giulia Tanno (Šveits, 18-aastane, X-Mängude debütant)

Käesoleva nimekirja üks kolmest X-Mängude debütandist, kes Big Airis ja pargisõidus võistlema asub. FIS-i MK-etappidel jõudnud kolmel korral poodiumile. Kõigil nendel kolmel puhul on ta platseerunud teiseks - üks teine koht Big Airis, kaks teist kohta slopestyle'is ehk pargisõidus.

Alustas võistlemist 2013. aastal ja lisaks MK-etappide poodiumitele on tal häid tulemusi ette näidata ka mitmelt teiselt mainekalt võistluselt. Näiteks võitis ta 2016. aasta märtsis Nine Queensi võistluse trikiga switch 1080. Naiste Big Airis on võistlejate nimekirjas Tannost noorem vaid Kelly Sildaru ja oma nooruse ning ettearvamatuse tõttu võib just šveitslanna olla üks tänavuse võistluse "musti hobuseid".

Johanne Killi (Norra, 19-aastane, 2 X-Mängude medalit - 1 hõbe ja 1 pronks)

Mullu X-Mängudel debüteerinud Killi võitis kohe oma esimesel võistlusel ka medali, teenides Aspenis pargisõidus skooriga 85.66 kolmanda koha. Temast ette jäid vaid Kelly Sildaru (skoor 93.00) ja teine norralanna Tiril Sjåstad Christiansen (91.66).

Kuu hiljem teenis ta kodupubliku ees Oslo X-Mängude Big Airis hõbemedali, kindlustades seeläbi Norrale kaksikvõidu. (Killi skoor oli 90.33, Christianseni oma 94.00, Kelly Sildaru jäi 84.00-ga neljandaks). Tänavu on Killi aga ainus norralanna, kes naiste freestyle suusatamise konkurentsis võistlema asub, sest Tiril Sjåstad Christiansen pidi põlvevigastuse tõttu hooaja varakult lõppenuks kuulutama.

Kasvas üles farmis, mis asub vaid 2000 elanikuga Norra külas Dombåsis.

Emma Dahlström (Rootsi, 24-aastane, 2 X-Mängude medalit - 1 kuld ja 1 pronks)

Rootslanna debüteeris X-Mängudel juba 2012. aastal, teenides pargisõidus 7. koha. Teise võimaluse sai ta 2015. aastal, teenides siis juba kuldmedali. Mullu jäi pargisõidus skooriga 66.00 kuuendaks.

2016. aasta veebruari lõpus toimunud Oslo X-Mängudel teenis Dahlström aga medalilisa, saavutades Big Air võistlusel kolmanda koha. Lisaks väärib mainimist, et 2015. aastal krooniti rootslanna MK-sarjas pargisõidu üldvõitjaks.

Viimased kaks aastat on Dahlström võistelnud ilma suusakeppideta, väites ise naljatledes, et kardab neid ära kaotada. Tegelikult tunneb ta end niiviisi sõites lihtsalt mugavamalt ja loodab seeläbi ka stiilipunkte lisaks teenida.

Devin Logan (USA, 23-aastane, 1 X-Mängude hõbemedal 2012. aasta pargisõidust)

Ainus vigursuusataja, kes naiste konkurentsis tänavu nii pargisõidus, Big Airis kui rennisõidus osaleb. Osalenud Aspeni X-Mängudel viiel aastal, seni kirjas üks medal, kui ta 2012. aastal pargisõidus hõbeda saavutas.

2014. aastal krooniti Logan rennisõidus MK-sarja üldvõitjaks, samal aastal teenis ta hõbemedali veel Sotši olümpiamängude pargisõidust. Mullu tuli Aspenisse võistlema pärast vigastuspausi, saavutades skooriga 65.66 seitsmenda koha.

Tess Ledeux (Prantsusmaa, 15-aastane, X-Mängude debütant)

2001. aastal sündinud Tess Ledeux'st on naiste freestyle suusatamise pargisõidu konkurentsis noorem vaid meie enda Kelly Sildaru.

Dew Tourist kerge vigastusega eemale jäänud Ledeux debüteeris MK-sarjas jaanuari keskel, teenides kodumaal peetud etapil kohe ka esikoha. Tema selja taha jäid suurem osa tänavusi X-Mängude konkurente - Johanne Killi (2. koht), Lisa Zimmermann (9.), Devin Logan (18.), Maggie Voisin (23.) ja Giulia Tanno (29.). X-Mängudel osalejatest jäid sellelt MK-etapilt eemale vaid kogenud Kaya Turski ja Kelly Sildaru, kes on MK-sarjas võistlemiseks hetkel lihtsalt liiga noor.

Muide, samal võistlusel teenis oma esimesed MK-punkti ka 20-aastane eestlanna Karoliine Holter (25. koht). Tõele au andes X-Mängude jõujoone aga selle võistluse põhjal kindlasti paika panna ei saa - nimelt valitsesid tol MK-etapil väga karmid ilmastikuolud, mistõttu läks lõplikus arvestuses kirja vaid üks kvalifikatsioonivoor.

Tänu MK-etapi üllatuslikule võidule oli Ledeux ka viimane vigursuusataja, kes kutse X-Mängude pargisõidus teenis.

Kelly Sildaru mullu Aspenis poodiumi kõrgeimal astmel. Kas tänavu sarnane pilt kordub? Foto: Andres Putting

Lisa Zimmermann (Saksamaa, 20-aastane, X-Mängude debütant)

Peamiselt Big Airile keskenduv Zimmermann on varem küll korduvalt X-Mängude kutse teeninud, aga ametliku debüüdi saab ta teha alles tänavu. Viimati jäi Zimmermann vigastuse tõttu eemale Oslo X-Mängudelt, mis omakorda andis võimaluse esimesele varuvõistlejale Kelly Sildarule.

2013. aastal jäi ta Tignesi X-Mängudelt eemale aga sedavõrd proosalisel põhjusel, et tal oli kodumaal ees ootamas kohustuslik koolieksam, millest kuidagi viilida ei saanud.

Pikalt ka iluuisutamise trennis käinud Zimmermann oleks 2010. aastal äärepealt samal alal ka Saksamaa koondisesse pääsenud, kuid just siis otsustas noor sakslanna, et tema kirg on ikkagi freestyle suusatamine.

Senise karjääri üks suuremaid saavutusi pärineb 2015. aastast, kui ta pargisõidus MM-kulla teenis.

Kelly Sildaru teeb avastardi laupäeva öösel vastu pühapäeva kell 3.15 Big Airi võistlusel. Pargisõidus saab noorele Eesti talendile kaasa elada meie aja järgi pühapäeva õhtul kell 19.00. Ühtekokku saab Delfi TV-s ekstreemsporti koos eestikeelsete kommentaaridega jälgida üle 8 tunni!

Lisaks Delfi portaalile veebis ja mobiilis saab Delfi TV otseülekandeid ja saateid vaadata ka "suurel ekraanil" Delfi TV rakendustes Starmanis, Hübriid TV-s, Androidis ja Apple TV-s.