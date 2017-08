Suur küsimus: kui hea on Kelly Sildaru rennisõidus?

Oma põhialal pargisõidus on selge, et Kelly Sildaru heitleb alati võidu nimel. Olümpiaprogrammi mitte kuuluvates Big Airi hüpetes on ta samuti kõrges mängus. Rennisõidus on eestlanna seni osalenud väiksematel jõuproovidel ja seepärast saab ainult aimata, kui kaugel on tema jaoks selle alla maailma absoluutne tipp. Umbkaudu saab Kelly taseme aga ka enne võistlust paika panna.