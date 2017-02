Kahekordne X-Mängude võitja Kelly Sildaru võistleb pühapäeval Kiviõlis toimuvatel pargisõidu meistrivõistlustel ka meeste konkurentsis.

“Meie suurim soov on pakkuda võistluste abil võimalikult põnevat meelelahutust nii publikule kui perekond Sildarule, kes nii väärikalt väikest Eestit maailmas esindab. Seetõttu tulime rõõmuga vastu team Sildaru soovile, et nii Kelly kui Henry saaks lisaks oma võistlusklassile võimeid proovida ka parimate freestyle-meeste konkurentsis,” rõõmustab Kiviõli seikluskeskuse arendaja Janek Maar.

Kiviõli Seikluskeskuse ja Suusaliidu poolt korraldatavatele Eesti meistrivõistlustele pargisõidus oodatakse osalema kõiki vähemalt kaheksa aastaseid lumelaudureid ja freestyle-suusatajaid. Publik saab põnevat võistlust nautida tasuta ja tuhamäel oma võimeid testida Eesti pikimatel mäesuusanõlvadel. Kõikidel fännidel on võimalus oma silmaga näha X-Mängude kuldmedaleid ja edastada autogrammisessiooni käigus Kellyle oma parimad soovid.

Aasta kõige võimsama lumelaua ja freestyle-suusatamise võistluse tarbeks valmis Kiviõlis Baltikumi suurim lumepark, mida sportlased juba laupäeval testida saavad.

Võistluse ja lumepargi suurtoetajaks on Starman, mille juht Toomas Tiivel kinnitab, et selliseid talviseid spordiüritusi võib Eestis ühe käe sõrmedel kokku lugeda. “Meie pikaajaline koostöö Eesti säravaima suusataja Kelly Sildaruga ning samuti Kiviõli Seikluskeskusega moodustavad suurepärase kombo, mille taga on suur töö ja erakordselt pühendunud inimesed," ütleb Maar.

AJAKAVA (võib muutuda sõltuvalt osalejate arvust)

Pühapäev, 12. veebruar

9.00 - 11.00 Võistlejate registreerimine

9.00 - 11.00 Park avatud treeninguteks

11.00 - 11.30 Sõitjate koosolek

11.30 - 13.30 LUMELAUD: mudilased, lapsed, juuniorid, tüdrukud

13.30 - 14.30 SUUSK: lapsed, juuniorid, tüdrukud

14.30 - 16.00 LUMELAUD: mehed, naised

16.00 - 17.00 SUUSK: mehed, naised

17.30 - 18.30 Autasustamine

Alates 14.30-st on võimalik võistluste otseülekannet näha ka Delfis.