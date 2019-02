Sildaru trumpala ikkagi tuleb? FIS võib Park City's tühistatud pargisõidus MM-tiitli veel välja anda

„Radade ehitamisel testisid seda nii lumelaudurid kui ka suusatajad ning kõik toimis hästi. Pargisõit on väga keeruline ala ning peame jälgima erinevaid nüansse. Peamine neist on kiirus. Kui ilm ei luba kätte saada minimaalset vajalikku kiirust, siis on tegemist turvalisuse küsimusega. Kui selline probleem on paljudel sportlastel, siis tuleb võistlus ära jätta. Ääremärkusena tuleb lisada, et näiteks pargisõidus toimis rada esimesel treeningpäeval suurepäraselt. Ilmstikutingimused olid sel päeval rahuldavad,“ leidis Moresi, et korraldajate poolt said võistlusteks loodud kõik vajalikud tingimused.

Park City's toimunud MM-il sai Kelly Sildaru lõpuks osaleda ühel alal, kui ta võitis rennisõidus kuldmedali. Pargisõit jäeti teatavasti ära ning Big Airis ei saanud ta osaleda hooprobleemide tõttu. Nüüd püsib siiski lootus, et tühistatud pargisõit peetakse tuleval hooajal ikkagi ära. Kui vaadata laskesuusatamise näidet, siis seal on mitmel puhul viidud maailmameistrivõistluste distantsid uude kohta, kuna ilmastikutingimused on nende läbiviimist esialgu seganud.