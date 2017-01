Kelly Sildarust on saanud tõeline X-Mängude staar.

Kelly Sildarust on saanud tõeline X-Mängude staar. Foto: Priit Simson

Kelly Sildaru valmistub X-Mängudel kaitsma mullust tiitlit pargisõidus ja jahib poodiumikohta Big Airis.

Piisas ühest võistlusest, et Kelly Sildarust saaks X-Mängude staar. Mullu oli ta kõigest 13-aastane tüdruk kuskilt Eestist, nüüd aga võistluste läbi aegade noorim võitja ja pargisõidumaailma valitsejanna.

Sildaru video ja piltidega reklaamitakse X-Mänge, ta on lühikeses nimekirjas, mis sisaldab ässasid, keda tuleks tänavu kindlasti jälgida, ning mõistagi on piiga palutud suurele pressikonverentsile, kus tal on au esindada kõiki naissuusatajaid.