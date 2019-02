Sildaru maailmakuulus mänedžer: Kellyl on omadusi, mida olen näinud maailma parimate sportlaste juures

Michael Spencer, USA ühe suurema spordiagentuuri Wasserman Media Group asepresident, on maailmas tuntuim freestyle-suusatajate mänedžer. Ta mõjutab ja on mõjutanud selliste suurte staaride elu nagu Simon Dumont, Gus Kenworthy, Torin Yater-Wallace, Jossi Wells, Byron Wells, Justin Dorey ja Lyman Currier. Praeguseks on selle kollektsiooni säravaim nimi mõistagi Kelly Sildaru.

Eesti Päevalehega vesteldes hakkab Spencer esmalt nalja viskama, et Kelly polegi ju nii hea ja tal oleks aeg mõni teine spordiala leida. Tõsisemalt rääkima hakates tunnistab ta, et tõenäoliselt on Sildaru freestyle-suusatamise maailmas praegu kõige suurem täht. Enne seda jõuab ka motosportlasi esindav Spencer kiita meie selle ala tippu Tanel Leokit.