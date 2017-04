Sildaru Kanada sõbranna teeb spordi kõrvalt lauljakarjääri

Kelly Sildaru parim sõbranna suusatajate seas Sofia Tchernetsky annab suvel välja albumi.

155 sentimeetri pikkune Tchernetsky on freestyle-suusaneidudest kahtlemata kõige jutukam, säravam ja energilisem. Ehk on siin põhjus geenides: tema ema sündis Kamtšatkal Petropavlovskis. 2013. aastal jättis ta töö Calgarys ja kolis tütrega Whistlerisse. Vancouveri olümpia suusaalade keskuses on üks Põhja-Ameerika ja ehk isegi kogu maailma parimaid parke.