Sildaru füsioterapeut: raske öelda, kas paranemiseks kulub 5 või 15 kuud

Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

Koos Sirli Hinniga Eestis Kelly Sildaru taastavaid treeninguid vedav Tauno Koovit töötab füsioterapeudina Tartu Ülikooli Kliinikumi sporditraumatoloogia keskuses, kus Kelly´le sarnaseid põlve eesmise ristatisideme vigastusega sportlasi ravitakse aastas päris palju, kirjutab ERR Sport.

"Meie keskuses käib aastas umbes sadakond sportlast sellise murega," ütles Koovit ETV spordisaatele. "See ei ole iseenesest kuigi haruldane vigastus, aga tegemist on tõsise traumaga, milles taastumine võtab palju aega."

Kelly isa ja treener Tõnis Sildaru ei oska paranemisele täpset hinnangut anda. "Kuna eelnev kogemus puudub, siis on midagi raske öelda, kuid tundub, et paranemine on päris hästi läinud," lisas Tõnis Sildaru.

Koovit lisas, et taastumiseks kulub aega pool kuni kaks aastat. "Teatud uuringud ütlevad, et viis kuud on minimum," sõnas Koovit.