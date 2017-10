Sildaru argipäev: eriline abivahend ja eesmärk saada varasemast veelgi tugevamaks

Seni on Kelly koos treenerist isa Tõnis Sildaruga olnud kolmel päeval nädalas Tartus, et ülikooli kliinikumis taastusraviga tegeleda. Ülejäänud ajal tehakse vajalikke harjutusi Tallinnas. Peamine eesmärk on loomulikult võistlusrajale naasta, kuid samal ajal tehakse tööd eesmärgiga saada sportlase keha varasemast veelgi tugevamaks.

Eesti Päevaleht käis jälgimas, milline näeb välja Kelly päev Tartus. Harjutustega hakatakse pihta juba hommikul kell 9, päev kuulutatakse lõppenuks umbes kell 16. Sinna vahele jääb loomulikult ka lõuna. Kõik toimub füsioterapeut Tauno Kooviti valvsa silma all. Kooviti abi küsiti Kellyle põlveoperatsiooni sooritanud Madis Rahu soovitusel. Nagu tõdetakse, on harjutusi hea teha treenitud silma all.

„Praegu on taastusraviks kuluvaid tunde päevas palju, kuid intensiivsus on väga väike. Väheste tundidega ei saaks vajalikku koormust kätte,” selgitab päevakava Koovit, kes on ka suvel MM-tiitli võitnud Eesti epeenaiskonna abimees.