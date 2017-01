Aspeni X-Mängudel naiste vigursuusatamise pargisõidus pronksi teeninud norralanna Johanne Killi kiitis esikoha saavutanud Kelly Sildarut, kes olevat lausa alistamatu.

"Ta (Kelly Sildaru) on hoopis teisest klassist. Tema sooritusi on väga hea vaadata," sõnas teist aastat järjest pronksmedali võitnud Killi.

19-aastane norralanna lisas, et jääb oma kolmanda kohaga väga rahule, sest hooaeg on olnud keeruline. "Mul ei olnud võistluse eel suuri ootusi. Hooaeg on kulgenud raskelt."

14-aastase Sildaru, kelle mõlemad laskumised oleks talle kulla toonud, ja Killi vahele mahtus täna prantslanna Tess Ledeux.