Pisivigastus Kelly Sildarut täna Dew Touril starti ei luba

Dew Tour naiste rennisõit

Tõnis Sildaru veel: "Täna on Henryl väike esinemine meie aja järgi kell 12.30, võistluseks seda nimetada ei saa, noortele antakse lihtsalt võimalus pilti pääseda. Esmaspäeval alustame kojusõitu. Vara veel öelda, kas me sel aastal spordigalal (27. detsember) osaleda saame. Plaan oli laagrisse sõita, aga see sõltub, kui tõsiseks Kelly löök osutub. Läheb umbes nädal, et seda hinnata."

Tõnis Sildaru rääkis Delfile, et otsus võistlemisest loobuda tehti täna hommikul: "Eile vaatas Uus-Meremaa koondise füsioterapeut Kelly üle ja tundub, et kõik on terve, lihtsalt lõi tugevasti ära. Mingit draamat ei ole. Kui lihase ära lööd, siis ikka läheb siniseks. Praegu on mõistlik mõnda aega hinge tõmmata."

Kahjuks Kelly Sildaru täna siiski starti ei tule!

Kelly Sildaru 40 minuti tagune Instagarami postitus. Siit tänase võistluse kohta veel midagi välja ei loe, eks me varsti oleme targemad. View this post on Instagram It always seems impossible until it is done #dewtour #greatday #slopestyle #skiing #breckenridge #colorado @myhitsee @tuuleenergia 📷 @b0ckmeister A post shared by Kelly Sildaru (@kellysildaru) on Dec 14, 2018 at 6:11am PST