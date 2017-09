Palling: Sildarul pole mõtet pooliku ettevalmistusega olümpiale minna

Täna sai selgeks, et freestyle-suusataja Kelly Sildaru olümpialootus purunes, sest eestlanna käis lõikuslaual.

"Olles konsulteerinud kahe nädala jooksul erinevate spetsialistidega ning viinud läbi uuringu ja sellejärgselt taas konsulteerinud väga paljude inimestega, selgus ikkagi, et operatsioon on möödapääsmatu ja täna tehtigi Kellyle lõikus," ütles Eesti suusaliidu liige Kalle Palling ERR-ile, kirjutab ERR Sport. "Nüüd tuleb oodata sportlase täielikku paranemist, mis on nii tema enda kui kõikide teiste huvides."

Kaua ravi aega võtab, seda on raske ennustada. "On erinevaid arvamusi, kuid taastumiseks peaks kuluma kuus kuni üheksa kuud," lisas Palling.

Seetõttu jääb Sildarul vahele Lõuna-Koreas toimuv olümpia. "Arvan, et sinna pole mõtet tagasihoidliku ettevalmistusega minna," tõdes Palling. "Isegi kui taastumine on imeline ja mõnevõrra kiirem, siis ettevalmistuseks kulub ikkagi oma aeg ja Kellyl on neid olümpiaid tulemas veel väga palju."