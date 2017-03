15-aastase freestyle-suusataja Kelly Sildaru viimane Big Airi treening Norra X-Mängudel läks suurepäraselt ning eestlanna on täna kell 19 algavas finaalis kindlasti stardis.

Teist päeva järjest kasutab Kelly hoovõtul abilist, kes teda oma keharaskusega tagant tõukab. Täna on selleks meheks Uus-Meremaalt pärit eratreener Brad, kes juhendab siin USA suusatajat Nick Goepperit.

Esimest korda üldse proovis Kelly täna 1260-kraadist hüpet (ehk kolm ja pool pööret ümber oma telje), mida on plaanis teha ka võistlusel. "Võistlust alustame arvatavasti 900-kraadisega, siis läheme edasi 1080-ga ja kui jõuab, teeme 1260-st ka," ütles Kelly isa Tõnis.

Võisteldakse 30-minutilises sessioonis. Paremusjärjestus selgub kahe parema hüppe summas. Hüpata võib niikaua, kuni aeg tiksub.

Kelly ise kommenteeris tänast treeningut järgmiselt: "Saan praegu teha seda, mida ma tahan. Väga mõnus on, kui saad hüppeks piisavalt hoogu. Proovisin täna esimest korda 1260-kraadist hüpet ja olen õnnelik, et selle ära tegin. Grab oleks võinud muidugi parem olla, aga see on minu jaoks uus liigutus ja natuke harjumatu veel."

Delfi hoiab päeva sündmustel silma peal otseblogi vahendusel.