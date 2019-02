OTSEBLOGI PARK CITY'ST | Kelly Sildaru alustas rennisõitu võimsa esitusega ning pääs laupäevasesse finaali on kindel!

Naiste rennisõit

Avalaskumisel kukkunud Zhang teeb teisel sõidul hea esituse ning läheb 80,40 silmaga viiendaks.

Sildaru teine sõit ei ole nii hea nagu esimene. Maandumised on väheke kehvemad ning see peegeldub ka skooris. Teise laskumise eest saab ta 87,60 punkti. Avalaskumise 92,00 hoiab teda ikka esikohal.

Bowman parandada ei suuda. Nüüd Sildaru kord.

Sigourney suudabki parandada. Tulemus 90,20 viib ta kolmandale kohale.

Alanud on teine ja ühtlasi viimane voor. Esimesena tuleb taas mäest alla Sigourney.

Paremusjärjestus esimese laskumsie järel. Sildaru on liider ning teda on jäliatamas kaks kanadalannat. Esikolmikule järgneb ameeriklanna Brita Sigourney. Nimetatud nelik jagab suure tõenäosusega laupäeval ka medaleid.

Nüüd vahenduseks ka üks natuke parem skoori. Hiinlanna Meng Wu läheb 69,40 silmaga seitsmendaks.

Seitse sportlast veel ning seejärel saab esimesele voorule joone alla tõmmata. sildaru jätkuvalt liider!

Annalisa Drew sõit ebaõnnestub täielikult ning 4,00 punkti jätab ta praegu viimasele ehk 11. positsioonile.

Liidriks Sharpe siiski ei lähe. Tulemuseks 90,60 silma, mis jätab ta Sildaru järel teisele positsioonile.

Sharpe näitab taaskord head kõrgust. Naistest läheb ta hüpetel jätkuvalt kõige kõrgemale. Sarnaselt X-Mängudele on ta väga hea esimestel hüpetel ja viimasel hüppel. Sõidu keskosa on taaskord nõrk, kuid tõenäoliselt hindavad kohtunikud kõrgelt tema kõrgeid õhulende.

Yutie Watabe läheb 63,80 silmaga seitsmendaks.

Kaheksas laskuja on ameeriklanna Abigale Hansen. Kukkumise järel läheb protokolli ainult 12,80 punkti. Üldises pingereas annabki see kaheksanda koha.

Tugevamatest sportlastest on avalaskumine tegemata veel suursoosikul Cassie Sharpe'il ning samuti medalisoosikute ringi kuuluval Annalisa Drew'l.

Dew Touri võitja teebki hea sõidu. Karker läheb 89,60 silmaga Sildaru järel teiseks.

Nüüd ühe suurema medalipretendendi Rachael Karkeri kord.

Kuuendana renni laskunud hiinlanna Fanghui Li üllatab. Noor hiinlanna teeb muuhulgas rennis ka salto ja saab kommentaatoritelt kiita. Skoor 79,60 viib ta kolmandale kohale.

Viiendaks laskujaks on Lõuna-Korea sportlane Yujin Jang, kes kogub 67,20 punkti ja läheb sellega neljandaks.

Neljandaks laskujaks on hiinlanna Kexin Zhang. Juunioride maailmameistrivõistlustel Sildarule tugevat konkurentsi pakkunud hiinlanna kukub ja saab kirja ainult 22,60 silma.

Ja tabloole tuleb skoor 92,00 punkti. See viib Sidlaru kindlalt kvalifikatsiooni liidriks! Pääs finaali on sellega tagatud!

Sildaru teeb väga ilusa esituse. Sõit on sarnane hiljuti X-Mängudel näidatule. Kommentaatorid kiidavad ning Sildaru vibutab sõidu järel rusikat. Ise on ta sõiduga rahul!

Bowmanile 77,00 punkti.

Teisena on rajal Sotši olümpiavõitja ja viiekordne X-Mängude võitja Maddie Bowman.

Sigourney alustab võimsalt ning tabloole ilmub skoor 86,80 punkti. See viib ta kindlasti laupäevasesse finaali.

Võistlus on alanud!

Rajapuhastajad sõidavad veel renni läbi ja seejärel peaks rajale tuiskama esimene startija Brita Sigourney. Laupäevast finaali silmas pidades on 29-aastane Pyeongchangi olümpiapronks kindlasti üks medalipretendent.

Aasta pärast olümpiamänge on naiste rennisõidu stardinimekiri tavapärasest natuke hõredam. Peamine põhjus peitub selles, et mitmed nimekad naised on karjääri lõpetanud. Näiteks Pyeongchangis hõbemedali võitnud prantslanna Marie Martinod viis seejärel kohe suusad kuuri. Hiljuti toimunud Aspeni X-Mängudega lõpetas karjääri aga jaapanlanna Ayana Onozuka. Just 30-aastane jaapanlanna krooniti kaks aastat tagasi Sierra Nevadas maailmameistriks ehk tiitlikaitsjat seekord stardis ei ole.

Ka FIS kinnitab ilmselget ehk võistlus on kindlasti toimumas. https://twitter.com/FISfreestyle/status/1093571772492857344

Soojendus on läbi. Rajal tehakse veel viimaseid ettevalmistusi ning peagi peaks ka kvalifikatsioon algama. Sildaru on võistlusjärjekorras kolmas laskuja.

Täna on Park City's üsna rahulik päev. Pärast naiste rennisõidu kvalifikatsiooni peavad enda eelvõistluse mehed. Kõrval asuval parallelslaalomi mäel on kõik juba kokku pakitud, kuna nende võistlused on peetud. Pargisõidu rajal teevad täna aga trenni lumelaudurid, kes alustavad enda võistlustega homme.

Soojendus käib täie hooga ning tundub, et täna saab naiste rennisõidu kvalifikatsioon peetud. Eelvõistluse algus võib ehk mõne minuti viibida, kuna ka soojendusega alustati veidike hiljem, kuid suures plaanis kõik sujub. Täna on vaja Sildarul lõpetada võistlus kaheksa parema seas, kuna just kaheksa paremat pääsevad laupäevasesse finaali.

Naiste kvalifikatsiooni stardijärjekord:

Rennisõidu soojendus on alanud. Kelly Sildarul on samuti esimesed sõidud tehtud.

Naiste rennisõidu kvalifikatsioonis on kõikidel osalejatel kaks katset, millest läheb kirja parem. Laupäevasesse finaali pääseb edasi kaheksa paremat. Kvalifikatsioonis on osalemas 17 naist.

Täna tervitab Park City sportlasi 13 külmakraadiga. Lumesadu sisuliselt ei ole. Õhus lendleb ehk mõningaid helbeid. Rennisõidu treening peaks algama Eesti aja järgi kell 19.00. Kvalifikatsiooni algusaeg on endiselt 20.15.

