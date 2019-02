OTSEBLOGI PARK CITY'ST | Karm otsus! Kelly Sildaru trumpala võeti MM-i programmist maha ja maailmameistrit ei selgugi!

Naiste pargisõidu kvalifikatsioon

Nüüd on ka FIS-i lehele tekkinud märge, et naiste pargisõidu võistlus on tühistatud!

Kohapeal on levimas informatsioon, et naiste pargisõidu võistlus jääb üldse ära. Põhjus peitub selles, et paljudel koondistel on homseks võetud lennupiletid tagasi koju. Olukorra algsüüdlane olevat FIS, kes pani MM-iks paika küllaltki jäiga ajagraafiku ning märkis, et pargisõidu võistlused peavad peetud olema kolmapäeva õhtuks. Seetõttu ostsid paljud koondised lennupiletid neljapäevaks.

Praegu on algamas meeste esikolmiku pressikonverents. Enne selle algust öeldi, et naiste võistluse kohta on otsust oodata veidikese aja pärast.

Tiimijuhtide kohtumisele läksid nii Kelly kui ka Tõnis Sildaru. Kui nad sealt naasevad, siis toome Teieni ka värske info naiste pargisõidu edasise saatuse kohta.

Naiste võistluse osas on peagi toimumas tiimijuhtide kohtumine, kus arutatakse läbi edasised sammud. Täna suure tõenäosusega võistlust ei toimu. Loodetavasti lükatakse see homseks.

Meestel ootab nüüd ees autasustamine ja seejärel pressikonverents.

Meeste võistlus on läbi. Maailmameistriks krooniti britt James Woods.

Meeste võistluse seis teise vooru järel. Liidriks britt James Woods.

Meestel on kohati hooga ikka päris pahasti. See on ilmselge viide sellele, et naiste jõuproovi täna ei toimu.

Ameeriklastel kolmikjuhtimine.

Naiste võistluse osas ühtegi otsust veel tehtud ei ole. Ikkagi oodatakse meeste finaali lõpp ära. Nagu tõdes Tõnis Sildaru, siis suure tõenäosusega naised täna mäele ei tule.

Punkte jagatakse MM-il nüüdsest sellise süsteemi järgi: http://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/kelly-sildaru-trumpalal-naeb-tiitlivoistlustel-esimest-korda-uut-hindamissusteemi?id=85219079

Meeste finaalis sõidab ka soomlane.

Meeste finaal on käimas, kuid võistlusolud on ilmselgelt halvad. Esiteks on libisemine kehva ja teiseks segab ka tuul. Päris mitme mehe puhul on näha, et nad ei ole antud olukorraga rahul.

Nüüd kinnitab ka FIS eelnevalt levinud infot, et meeste finaal algab Eesti aja järgi kell 23.45 ning naiste saatus selgub selle jõuproovi järel. https://twitter.com/FISfreestyle/status/1093250114779402240

Samal ajal on lõppenud naislumelaudurite rennisõidu kvalifikatsioon. Kohe tuiskavad renni mehed.

Sportlaste enda seas on levimas juba arvamus, et naised täna mäele ei saagi. Põhjusteks kehv hoog ja hiliseks kiskuv kellaaeg.

Nüüd teatati, et meeste pargisõidu finaal algab Eesti aja järgi kell 23.45. Seega on naiste pargisõidu toimumise kohta infot oodata umbes kell 1.00 öösel.

Pressiruumis hõigati just maha, et meeste finaal toimub kohe pärast kvalifikatsiooni. Naiste võistluse osas tehakse otsus meeste finaali järel. Seega läheb veel aega...

Jätkuvalt on võimalus, et naiste võistlus jääb täna ikkagi ära. Põhjus peitub selles, et värskel lumel hoogu lihtsalt ei ole. Just tuiskas mäest alla meeste soosikute sekka kuuluv Henrik Harlaut ja kõikidel hüpetel maandus ta napilt üle nuki.

Seega praeguseks on selge, et meeste medalid tahetakse täna kindlasti ära jagada. Naiste saatus on aga lahtine.

Kohapeal liigub samuti vastakat infot. Kui FIS esialgu teatas, et naiste kvalifikatsioon jääb ära ja kohe toimub finaal, siis pressruumi saabus info, et meeste kvalifikatsiooni järel toimub nende finaal. Naiste edasine saatus selgub Eesti aja järgi kell 23.00.

Eeldatavalt toimub naiste finaal kohe pärast meeste kvalifikatsiooni. Rahvusvahelise suusaliidu kodulehel on live-score'i tabelis on nii meeste kui naiste algusaja koha peal endiselt 22.00 (CET) ehk 23.00 Eesti aja järgi.

Vähemalt ilm paistab Park Citys ilus olevat!

Hetkel on igatahes käimas naiste lumelaua rennisõidu kvalifikatsioon ja meeste freestyle-suusa kvalifikatsioon. https://twitter.com/2019worldchamps/status/1093224025310953473

Meie ekipaaž Kalvet-Putting asus nüüd võistluspaiga poole teele. Teeolud on nii palju paremaks läinud, et kannatab nüüd sõita. Aga võistluse toimumise osas on teadmatuses ka Sildarud ise. Meessuusatajatelt oli kuulda, et hooprobleem on mäel väga tõsine.

Tundub, et naiste eelvõistlus jääb ära ja kõik naised lubatakse otse finaali.

Meeste kvalifikatsioon on alanud. Peagi selgub ka naiste edasine saatus.

Umbes 20-25 minutit veel oodata, siis saab teada, mis saab tänasest naiste pargisõidu võistlusest.

Niimoodi valmistati lumistel öötundidel võistlusradasid ette. https://twitter.com/brettgpalmer/status/1093210356913061888

Ilm on läinud paremaks ja meeste võistlusega loodetakse peagi algust teha. https://twitter.com/FISfreestyle/status/1093216352829984768

Nüüd ka värskeid uudiseid mäelt. Meeste võistluse soojendusega loodetakse alustada Eesti aja järgi kell 20.00. Kui ilm lubab, siis kvalifikatsioon algab kell 20.45. Naiste võistluse toimumise kohta tuleb esimene otsus kell 21.00.

Tundub, et korraldajad tahavad jonni ajades täna ikkagi sportlased võimaluse korral mäele ajada, kuid seni ei ole see ilmastikuolude tõttu õnnestunud. Nii ei ole tehtud ka ühtegi pikemaajalist otsust. Seni saab ainult oodata.

Meeste kvalifikatsioon peaks ajakava järgi juba käima, kuid seni ei ole keegi mäest alla sõitnud. Edasise kohta uudised aga endiselt puuduvad. Lõputult optimistlikud ameeriklased loodavad endiselt ilma paranemist.

Tänaste pargisõidu võistluste kohta peaks esimest konkreetsemat infot tulema Eesti aja järgi umbes kell 18.15. Seejärel selgub, kas meeste kvalifikatsiooniga otsustatakse algust teha või lükatakse jõuproovi edasi.

Võistluspaigas sajab endiselt, kuid korraldajad loodavad, et jõuproov õnnestub täna siiski ära pidada. https://twitter.com/FISfreestyle/status/1093160659548663809

Kui on soovi võistluspaiga ilma oma silmaga jälgida, siis seda saab teha sellel veebiküljel: http://udottraffic.utah.gov/

Korraldajad andsid hommikuse esimese infona teada, et tehakse endast kõik olenev, et täna võistlusi pidada. Siiski tunnistati, et lumesadu on oodata läbi päeva. Ilm peaks ennustuste kohaselt paranema neljapäeva hommikuks.

Park City's on kätte jõudnud kolmapäeva hommik. Kohalik aeg on 6.25 hommikul. Lund on sadanud terve öö ja sajab jätkuvalt. Praeguse seisuga tundub ebatõenäoline, et täna võistlus toimub. Nii varajasel hommikutunnil ei ole ühtegi otsust veel loomulikult langetatud. Samas on kohalikke hoiatatud, et võimaluse korral tuleks liiklusesse sukeldumist vältida, kuna teed on liiga lumised ja libedad.

Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i lehelt leiab ka naiste kvalifikatsiooni stardinimekirja:

Nagu tiimijuhtide õhtusel koosolekul otsustati, siis kolmapäeval proovitakse pargisõidus läbi viia nii kvalifikatsioon kui ka finaal.

Nüüd tuli ametlik teade, et naiste pargisõidu kvalifikatsioon lükatakse homseks. Mehed proovivad enda eelvõistlusega siiski täna algust teha. Uus algusaeg peaks olema Eesti aja järgi kell 22.00.

Korraldajad andsid teada, et tehakse kõik võimalik kvalifikatsiooni toimumiseks. Lumesadu on jäänud veidike hõredamaks. Korraldajad loodavad, et pärastlõunal õnnestub meeste kvalifikatsioon siiski ära pidada. Naiste võistluse kohta ametlikku infot ei ole, kuid väidetavalt naised täna mäele ei saagi.

Nüüdseks on ka naiste kvalifikatsiooni kohta märgitud, et see on tiheda lumesaju tõttu edasi lükatud. Uus info naiste võistluse aja kohta peaks samuti tulema Eesti aja järgi kell 21.00.

Lumesadu kiusab endiselt pargisõitjaid. Nüüd teatasid korraldajad, et edasise kohta tehakse järgmine teade Eesti aja järgi kell 21.00. Seni ei ole keegi veel rajale pääsenud.

Lumesadu on tihenenud ja seetõttu on meeste kvalifikatsioon edasi lükatud. Meeste kvalifikatsioon pidi algama Eesti aja järgi kell 19.00, kuid lumesaju tõttu on see edasi lükatud 20.00 peale. See tähendab, et ilmselt lükkub edasi ka naiste kvalifikatsioon. Selle kohta ei ole veel ühtegi ametlikku uudist tulnud, kuid suure tõenäosusega naiste sõit Eesti aja järgi kell 21.50 ei alga.

https://twitter.com/FISfreestyle/status/1092826525081120768

MM-i võistluspaigas on hommik kätte jõudnud. Väljas sajab kergelt lund, kuid nii hõre sadu võistlust ei ähvarda. Nii on Eesti aja järgi kell 19.00 algamas meeste pargisõidu kvalifikatsioon. Pärast öist lumesadu on rada viidud suurepärasesse seisukorda. Siiski lubab ilmateade, et päeva peale hakkab rohkem lund sadama.

Naiste pargisõidu kvalifikatsiooni stardinimekirjad. Mõlemas eelsõidus on 11 naist ehk kokku 11 sportlast. Sildaru on esimeses sõidus kolmas startija.

