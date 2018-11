OTSEBLOGI | MK-etapi kvalifikatsiooni võitnud Kelly Sildaru esimene finaalkatse ebaõnnestus täielikult

Pargisõidu MK-etapp Stubais

Isabel Atkin saab teise katse eest 71.20 punkti ja tõuseb neljandaks.

Avavooru tulemusega teist kohta hoidnud Mathilde Gremaud teeb teisel hüppel switch double 900 ja on ka oma ülejäänud kavaga üpris rahul. Punkte tuleb aga vähem kui avakatsel, 80.20. Teine koht jääb praegu.

Julia Krass näitas hüppel ilusat double corki 1080, reilidel aga koperdas. Hoiab ise ka peast kinni. Head punktid läksid raisku. 61.20 punkti ja viies koht.

Giulia Tanno parandab oma teisel katsel samuti tulemust, aga mitte märkimisväärselt. 64.00 annab talle hetkel neljanda koha.

Teises voorus saab Baz kirja 78.16 punkti, mis tõstab ta kolmandaks.

Naiste teine voor on alanud! Tullakse alla samas järjestuses mis esimeses voorus, rajal on praegu prantslanna Coline Ballet Baz.

Meestest juhib esimese vooru järel rootslane Henrik Harlaut 88.88 punktiga, teine on ameeriklane William Borm (86.54), kolmas šveitslane Andri Ragetti (86.38).

Üks mees peab veel oma katse tegema, enne kui naiste teine voor algab.

Kolm meest veel tulla...

12 meest on oma katse ära teinud. 6 veel.

Kaks esimest sektsiooni on hüpped, kolm viimast reilid.

Kümme meest on oma avalaskumise teinud. Kaheksa veel minna, enne kui naised uuesti peale saavad.

Hea uudis on see, et saime ka nüüd pildi ette. Ei hakka linki siin avalikult jagama, aga vihjena võib öelda, et võistlust kannab üle telekanal ORF 1.

Sildaru olevat (kinnitamata andmetel) hüppelt maandudes suusa kaotanud. Midagi tõsist õnneks lahti ei paista olevat.

Kaheksa meest on juba alla tulnud. Võistlus läheb väga kähku.

Neli meest 18-st on oma esimese soorituse teinud.

Sildaru on saanud punkte vaid kahe esimese sektsiooni kohta viiest (10.80 + 1.20 + 0 + 0 + 0) ehk ilmselt kukkus.

Tundub, et enne naiste teist vooru lastakse peale mehed, sest mäest on alla tulnud norralane Dahl Ferdinand (29.84 punkti).

Sildarul läks midagi nihu. 15.20 punkti ja avavooru järel seitsmes koht.

Maggie Voisinile läheb kirja vaid 24.98 punkti. Järgmisena on Sildaru kord.

Valitsev olümpiavõitja ja tänavune Aspeni X-mängude kuldmedalist Sarah Höfflin läheb juhtima 86.36 punktiga.

Isabel Atkin Suurbritanniast ei saa ka oma kavaga hakkama. 26.68 punkti talle.

Pyeongchangi olümpiahõbe Mathilde Gremaud teeb kõva avalduse, saades kirja 83.46 punkti.

Julia Krassi avakatse ebaõnnestub täielikult, punkte antakse vaid 12.68.

Naiste finaal on alanud. Prantslanna Coline Ballet Baz sai avakatse eest 42.30, šveitslanna Giulia Tanno 59.60 punkti.

