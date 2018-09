OTSEBLOGI | Kelly Sildaru jahib neljandat juunioride MM-tiitlit

Rennisõidu finaal juunioride MM-il Kuuendana tuleb rennist alla üheks soosikuks olev Kexin Zhang, kes saab kirja 76,60 punkti. Tundub, et ilmastikuolud ei ole vist parimad, sest skoorid on seni olnud oodatust madalamad. Esimesed neli naist on esinenud üsna tagasihoidlikult ning liidriks on seni Fanghui Li 68,00 punktiga. Ja võistlus on alanud. Meng Wu on esimesena rajal. Korraldajad annavad nüüd teada, et udu segab võistluse algust ja tegemist on väikese viivitusega. Võistluse stardiaega ei ole seni korrigeeritud, kuid samas ei ole ka jõuproov veel alanud. Freestyle-suusatajate jaoks on võistluse algus natuke viibimas, kuid loodetavasti läheb võistlus peagi käima. https://twitter.com/wintergamesnz/status/1036750656868999168 Lumelauas on rennisõidu juunioride maailmameistrid selgunud. Nüüd on peagi freestyle-suusatajate kord. https://twitter.com/wintergamesnz/status/1036744519016837120 Naiste rennisõidu stardinimekiri. Sildaru tuleb rajale viimase laskujana. FIS-i kodulehe teatel algab naiste freestyle- suusatamise rennisõidu finaal Eesti aja järgi kell 2.00. Lumelaudurite rennisõidu finaalid on alanud!

Eelvaade finaalile:

Naiste rennisõidus asub tiitlikaitsjana starti Kelly Sildaru, kes näitas Cardronas parimat tulemust ka rennisõidu eelvõistlusel.

Sildaru jaoks on see rennisõidus alles karjääri kolmandaks suuremaks võistluseks. Esimene toimus tema jaoks eelmise aasta kevadel, kui ta võitis Crans-Montanas juunioride MM-tiitli. Teise tegi ta eelmise aasta 1. septembril, kui ta saavutas Cardronas MK-etapil teise koha. Nüüd on ees ootamas sel alal tema jaoks kolmas suurem jõuproov.

Naiste rennisõidus ootab Sildarut seekord ees tõsine konkurents. Kui pargisõidus ja Big Airi hüpetes olid mõned tipptasemel juuniorid puudu, siis rennisõidus on kogu paremik kohal.

Eestlanna kõrval on stardis terve eelmise MM-i esikolmik: hõbemedalist Svea Irving (USA), pronksmedalist Valeria Demidova (Venemaa). Eelmise MM-i neljanda koha omanik Yujin Jang (Lõuna-Korea) jäi seekord pidama kvalifikatsiooni.

Viimase hooajaga on neist suurima arenguhüppe teinud 18-aastane Demidova. Veebruaris Pyeongchangis toimunud olümpiamängudel võitles ta välja kuuenda koha. MK-sarjas on ta parimal juhul olnud kolmas.

Kuldmedali eest asub Cardronas kindlasti võitlema ka 16-aastane hiinlanna Kexin Zhang. Pyeongchangis üheksandaks tulnud Zhang võitis eelmisel hooajal lisaks veel Secret Gardenis toimunud MK-etapi. Hooaja kokkuvõttes saavutas ta lõpuks kolmanda koha.

Lisaks Sildarule, Demidovale, Zhangile ja Irvingule jõudsid finaali veel hiinlannad Fanghui Li ja Meng Wu, ameeriklanna Eileen Gu ja britt Zoe Atkin.