OTSEBLOGI | Kelly Sildaru haaras Dew Touril hüppevoorus liidrikoha

Dew Tour naiste pargisõit

Sildaru paneb võrreldes esimese korraga kokku pool pööret juurde. Lisaks on ka stiil puhtam. Selles kajastub ka tulemus. Kohtunikud annavad talle 92,00 punkti. Tegemist on päeva parima tulemusega!

Maggie Voisin teeb viimasel hüppel ära triki Rodeo 900. Tulemuseks 82,67 silma, mis viib ta Sildaru järel teiseks.

Teisel kohal olev Gaskell läheb teisel laskumisel riskile, kuid see lõppeb kukkumsiega.

Giulia Tanno teenib teise laskumisega 70,00 silma, mis viib ta neljandaks.

Tundub, et Gremaud tegi avavooru kukkumisega endale viga ning tema täna rohkem rajale ei tule.

Seis esimese hüppevooru järel. Kaks hüppevooru veel ees.

Viimasel laskujal Johanne Killil jääb viimasel hüppel hoogu puudu. Lõpuks teenib ta 72,00 punkti, mis annab praegu neljanda koha.

Tess Ledeux teeb ära kahekordse cork'i, kuid maandumine on ebapuhas. Ka teisel hüppel ei kontrollinud Ledeux enda hüpet lõpuni välja. Prantslannale 49,33 silma, mis annab neljanda koha.

Olümpiavõitja Sarah Höfflin piirdub 76,67 punktiga. See annab talle praegu kolmanda koha. NAgu kommentaatorid tõdevad, siis šveitslanna läks rajale liiga lihtsate hüpetega, mille eest ei olegi võimalik väga kõrgeid punkte saada.

Sildaru teeb kolm pööret nii vasakule kui ka paremale. Viimane hüpe jääb natuke lühikeseks ja eestlanna maandub nukki. Tulemuseks 87,33 punkti. See annab praegu esikoha.

Tundub, et sportlastel on täna siiski hooga veidike probleeme.

Maggie Voisin üritab teha 2,5 pööret ümber telje, kuid kohe esimene hüpe lõppeb kukkumsiega. Tulemuseks 7,00 punkti.

Elena Gaskell on esimene sportlane, kes jõuab kukumisteta lõpuni. Kanadalanna saab kirja 79,00 silma.

Teine võistleja Giulia Tanno kukub viimasel hüppel. Šveitslanna sooritab hüppe ära, kuid maandumine on veidike ebapuhas ja lõpuks ta kukubki. Kirja läheb 25,00 punkti.

Gremaud läheb kohe duubleid tegema. Esimene hüpe tulebki välja, kuid teisel šveitslanna kukub. Kirja läheb 16,67 punkti.

Võistlus on alanud! Gremaud on esimesena rajal!

Ilm on võistlemiseks hea ning lumi pidavat olema piisavalt kiire, et näha häid hüppeid.

Hüpete osas on igal võistlejal kolm katset. Ühel laskumisel on kolm hüpet. Lõpuks läheb kirja parim laskumine. Reilidel on samuti kõigil kolm katset, millest läheb kirja parim. Nii hüpetes kui ka reilidel on võimalik maksimaalselt teenida 100 punkti ehk kokku on võimalik maksimaalselt saada 200 silma.

Meenuta Kelly Sildaru esimest Dew Touri võitu, kus ta ennast maailmale võiduga tutvustas. https://www.dewtour.com/news/13-year-old-kelly-sildaru-wins-womens-toyota-freeski-slopestyle-at-dew-tour/

Kui Kelly Sildaru osales esmakordselt Dew Touril juba kolm aastat tagasi, siis tasub mainid, et eestlanna ka tänavu 16-aastasena endiselt kõige noorem osaleja.

Jõuproovi algus veidike viibib. Käivad veel viimased soojenduskatsed.

Võistluse alustuseks meenutavad korraldajad 2016. aasta Dew Touri. Toona teenis Sildaru enda teise võidu Dew Touril.

Võistluse eel tasub ära märkida, et Kelly Sildaru on praeguseks võitnud 25 rahvusvahelist pargisõitu järjest.

Esimesena laskub Mathilde Gremaud. Sildaru on hüppejärjekorras viies. Viimasena tuleb mäest alla Johanne Killi.

Dew Touri kodulehel saab tutvuda tnavuse Dew Touri pargi- ja rennisõidu radadega: https://www.dewtour.com/news/course-preview-dew-tour-breckenridge-2018/

