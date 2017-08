OTSEBLOGI | Kelly Sildaru elu esimesel MK-etapil kõrges mängus

Finaali stardijärjekord:

1. Tiril Sjastad Christiansen (Norra)

2. Yuki Tsubota (Kanada)

3. Johanne Killi (Norra)

4. Maggie Voisin (USA)

5. Jennie-Lee Burmansson (Rootsi)

6. Dara Howell (Kanada)

7. Giulia Tanno (Šveits)

8. Kelly Sildaru (Eesti)

Kahekordse Aspeni X-mängude võitja Sildaru kõrval jõudsid seega finaali veel tänavu Aspenis Big Airi hüpetes pronksmedali võitnud Tanno, Sotši olümpiavõitja ja neljakordne X-mängude pronksmedalist Howell, kevadel juunioride MMil Sildaru järel hõbemedali teeninud Burmansson, kahekordne X-mängude medalist Voisin, Lillehammeri X-mängude kuldmedaist Killi, karjääri jooksul ühe MK-etapi võitnud Tsubota ning kahekordne X-mängude kuldmedalist Christiansen.

Finaalis on kõikidel osalejatel kaks sõitu, millest arvesse läheb parim. Eesti aja järgi 3.30 algav finaal kestab eeldatavasti veidi alla ühe tunni.

PARGISÕIDU FINAAL CARDRONA MK-ETAPIL

Voisin kurtis, et ilm polnud kõige parem, ka libisemine jättis soovida.

Üks favoriite, Maggie Voisin (USA) läheb liidriks suurepärase 82 punktiga.

Johanne Killi (Norra) teeb nõrga alguse, vaid 16 punkti.

Yuki Tsubota (Kanada) sai 72 punkti ja läheb liidriks.

Tiril Sjastad Christianseni (Norra) sõit ebaõnnestus.

Võistlus on alanud!

Võistluspäeval on tehtud ka veidike ümberkorraldusi. Kui esmalt pidi toimuma meeste finaal ja seejärel Eesti aja järgi 3.30 naiste finaal, siis nüüdseks on mõlema finaali alguseks märgitud 3.30. Seega sõidavad mehed ja naised oma sõidud vahedumisi. Nii meestel kui ka naistel on kaks sõitu, millest arvesse läheb parim.

