OTSEBLOGI | Kelly Sildaru alustas pargisõidu finaali suurepäraselt

Avalaskumisel sai Sildaru kirja 91,20 ning teisel 89,60 punkti. Eelvõistlusel tegi teise tulemuse Big Airis juba kuldmedali võitnud venelanna Anastassia Tatalina 89,40 silmaga. Kolmas oli üllatuslikult 15-aastane jaapanlanna Kokone Kondo 88,00 punktiga.

Kokku pääses finaali kaheksa paremat naist. Kell 4.15 algavas finaalis on kõikidel osalejatel kolm katset. Praeguseks on finaali algust vähemalt tunni võrra edasi lükatud.

Top spot in today's men's 2018 FIS JWC slopestyle qualifiers went to the Ryan Stevenson (USA), followed up by Birk Ruud (NOR) and Taisei Yamamoto (JPN)



Ladies' q's get start Friday at 9:00, followed by men's and ladies' finals at 13:15!



