OTSEBLOGI: Kas Kelly Sildaru läheb X-Mängudel Big Airi starti ja võistleb medalitele? Värske info treeningult

Foto: Madis Veltman

Norra X-Mängudel on täna viimane võistluspäev ning kogu sõu leiab aset Big Air hüpetel. Meie jaoks on tähtsaim küsimus, kuidas on libisemisolud ja kas 15-aastane Kelly Sildaru saab üles piisava hoo, et sellega oleks mõistlik õhtul starti minna. Võistlus algab kell 18.00.