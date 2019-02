OTSEBLOGI ja FOTOD PARK CITY'ST | Võimas sooritus! Kelly Sildaru tõusis viimase laskumisega rennisõidus maailmameistriks!

Rennisõidu finaal

Kelly Sildaru võitis MM-tiitli!

Kelly Sildaru on maailmameister!

Sharpe annab alla! Sildaru on maailmameister!

Nüüd on mäel veel ainult olümpiavõitja Cassie Sharpe!

Kohtunikud mõtlevad pikalt ja annavad Sildarule 95,00 punkti! Sildaru läheb liidriks!

Sildaru paneb viimasel hüppel veel pöörde juurde! Sildaru on ise rahul! Loodetavasti tuleb siit punktilisa.

Nüüd Kelly Sildaru viimane laskumine!

Sigourney teeb enda viimase laskumise. Tulemuseks 89,80. Seega jääb talle kirja 90,60, mis hoiab teda teisel kohal!

Kanadalanna Rachael Karkeri sõit ebaõnnestub. Kuna mäel on veel ainult kolm naist, siis on Sildarul vähemalt pronksmedal kindel!

Teine hiinlanna Kexin Zhang paneb vahepeal käed maha. Tulemust ta ei paranda ning tänaa tuleb tal leppida kaheksanda kohaga.

Hiinlanna Fanghui Li ei pane taas haaretele erilist rõhku ning püüab kõrgust. 80,20 silma tõstab ta aga viiendale kohale!

Bowman ei paranda ning kokkuvõttes on ta endiselt viies.

Vahepeal ka meeste paremusjärjestus teise vooru järel:

Austerlanna Elisabeth Gram saab viimase laskumise eest 74,80 punkti. See tõstab ta praegu kaheksandalt kohalt seitsmendaks.

Nüüd on algamas naiste viimane ja otsustav voor. Seejärel on medalivõitjad selged.

Meeste teise vooru järel püsib esikolmik sama, mis ta oli avavooru järel. Kuldmedalis on ikka kinni prantslane Kevin Rolland.

Naiste teine voor läbi. Sharpe on liidrikohal, Sigourney teine ning Sildaru kolmas. Enne naiste otsustavat vooru on veel meeste teine laskumine. Sharpe'il on liidrina 94,40 silma. Sigourney on 90,60-ga teine ja Sildaru 88,00-ga kolmas. Esikolmikut jälitab Karker, kelle kontos on 85,20 punkti.

Sharpe on täna hoos! Esimesed kaks hüpet on tal ikka ülikõrged ja naiste seas hoopis teisest klassist. Tulemuseks 91,40 silma. Seega jääb tal kirja avalaskumise 94,40.

Sildarule 88,00 punkti. See viib ta kolmandaks! Parandada saab veel haarete ja maandumiste pealt!

Nüüd tuleb kõik välja! Sildaru ise on rahul!

Nüüd on käes Sildaru teine katse!

Sigourney lendab kõrgelt, kuid paneb viimase hüppe järel käed maha. Skooriks 49,20 ehk kirjas jätkuvalt avalaskumise 90,60, mis hoiab teda teisel positsioonil.

Karker näitab taas head kõrgust. Maandumised on aga krobelised ja mõned trikid väga lihtsakoelised. Tulmuseks 79,20 punkti. Seega jääb talle kirja avavooru 85,20, mis hoiab teda kolmandal positsioonil.

Avavoorus samuti kukkunud Kexin Zhang saab nüüd 73,60 silma ja läheb kuuendaks. Sildaru on seega langenud kaheksandale positsioonile.

Hiinlanna Fanghui Li sõidab raja läbi nii, et ta ei tee sisuliselt ühtegi korralikku haaret. Hüpete kõrgus on aga hea. Li teenib 75,40 punkti ja läheb viiendaks. Sildaru on nüüd seitsmendal kohal.

Bowman kaotab taas lõpus hoo. Samas tundub, et ameeriklanna ise on rahul. 77,00 silma viib Bowmani neljandale kohale. Sildaru langeb kuuendaks.

Gram parandab napilt avalaskumise skoori. 69,20 silma hoiab teda ikka neljandal positsioonil.

Naiste teist vooru alustab neljandal kohal olev Elisabeth Gram.

Meeste võistlust juhib avalaskumise järel prantslane Kevin Rolland 93,80 punktiga.

Meeste avavoorus on jäänud veel kaks laskumist. Seejärel saavad naised teha enda teise soorituse. Kõikidel sportlastel on kolm katset ehk Sildarul on veel kaks võimalust oma tulemuse parandamiseks.

Kelly Sildaru annab ka ise mõista, et avalaskumine ebaõnnestus tema jaoks täielikult.

Nüüd teevad 10 meest avalaskumise ja seejärel on naiste teise laskumise kord.

Avaringi järel hoiab Kelly Sildaru viiendat kohta. Avalaskumine õnnestus neljal sõitjal, kuid neljal ebaõnnestus. Kahjuks ebaõnnestus ka Sildaru avalaskumine.

Sharpe paneb koha võimsa märgi maha. Hüpetel on kõrgust ja trikid on keerukad. Tulemuseks kgouni 94,40 punkti ja avavooru järel liidrikoht!

Nüüd tuleb suursoosik Cassie Sharpe.

Sildaru alustab hoogsalt, kuid viimane maandumine ebaõnnestub. 51,80 punkti ja praegu neljas koht. Eestlanna jääb küll püsti, kuid väga konarlik maandumine võtab punkte kõvasti maha.

Nüüd on Kelly Sildaru avakatse kord!

Ameeriklanna Brita Sigourney läheb püüdma kõrgust, kuid mitmed trikid jäävad üsnagi lihtsateks. Kohtunikelt 90,60 punkti ja praegu liidrikoht!

Kanadalanna Rachael Karker teeb kõrgeid õhulende, kuid haarded jäävad lühikeseks ning ka maandumised ei ole kõige puhtamad. Kohtunike meelest on see esitus väärt 85,20 punkti, mis viib ta praegu ka liidriks.

Nüüd on nelja medalisoosiku kord.

Kukub ka teine hiinlanna Kexin Zhang. Juunioride MM-idel Kelly Sildarule konkurentsi pakkunud Zhangile jääb 19,20 silma.

Li läheb esimesel hüppel päris kõrgele, kuid kukub ja saab ainult 5,00 punkti.

Nüüd tuleb hiinlanna Fanghui Li. Nagu näha, siis mäel on Hiina koondisel korraga neli treenerit.

Bowman kaotab poole laskumise peal täielikult hoo. Kohtunikud annavad talle seega ainult 50,60 silma.

Gram saab enda avalaskumise eest 68,60 punkti. Nüüd tuleb viiekordne X-Mängude võitja Maddie Bowman.

Finaali avalaskujaks on 22-aastane austerlanna elisabeth Gram. Tema finaali jõudmine oli ilmselgelt kõige suurem üllatus. Seejuures on ta finaalis Kelly Sildaru kõrval ainsaks eurooplannaks. Kaheksa finalisti seas on neli naist Põhja-Ameerikast (kaks Kanadast, kaks USA-st), kaks hiinlannat ning kaks eurooplannat.

Park City MM-i finalistid ja nende stardijärjekord (finaalis on kõigil kolm katset):Elisabeth Gram (Austria) – 22-aastane. Parim saavutus: 2017. aasta Secret Gardeni MK-etapi 6. kohtMaddie Bowman (USA) – 25-aastane. Parimad saavutused: viiekordne (2013-2016, 2018) Aspeni X-Mängude võitja, 2014. aasta Sotši olümpiavõitjaFanghui Li (Hiina) - 15-aastane. Parim saavutus: 2018. aasta Secret Gardeni MK-etapi 3. kohtKexin Zhang (Hiina) - 16-aastane. Parimad saavutused: 2017. ja 2018. aasta Secret Gardeni MK-etapi võitjaRachael Karker (Kanada) – 21-aastane. Parimad saavutused: 2018. aasta Dew Touri võitja, 2019. aasta X-Mängude pronksmedalist, 2018. aasta Secret Gardeni MK-etapi 2. kohtBrita Sigourney (USA) – 29-aastane. Parimad saavutused: 2018. Aasta Pyeongchangi olümpiamängude pronksmedalist, 2011. ja 2018. aasta Aspeni X-Mängude hõbemedalist, 2012. ja 2015. aasta Aspeni X-Mängude pronksmedalistKelly Sildaru (Eesti) – 16-aastane. Parimad saavutused: 2019. aasta Aspeni X-Mängude hõbemedalist, 2018. aasta Copperi MK-etapi võitjaCassie Sharpe (Kanada) – 26-aastane. Parimad saavutused: 2018. aasta Pyeongchangi olümpiavõitja, 2019. aasta Aspeni X-Mängude võitja, 2016. aasta Oslo X-Mängude võitja, 2015. aasta Kreischbergi MM-i hõbemedalist

Soojendus on lõppenud. Nüüd puhastatakse veel veidike renni ja seejärel hakkabki võistlus pihta.

Kelly Sildaru teeb järjekordse soojenduskatse. Kõik läheb viperusteta. Tundub, et võrreldes kvalifikatsiooniga on tema hüpetel kõrgust veidike rohkem.

FIS annab samuti teada, et kõik on kulgemas plaanipäraselt ja võistlus peaks algama Eesti aja järgi kell 20.00. https://twitter.com/FISfreestyle/status/1094280834679328768

Vahepeal on pressiruumi kogunenud suur hiinlaste delegatsioon. 15 inimest on tulnud kuulama siinse MM-i pressiesindaja Tom Kelly käest, kuidas peaks suurvõistlusi korraldama. Teadupärast toimub järgmine freestyle-suusatamise ja lumelaua MM just Hiinas. 2022. aastal peetakse Pekingis ka olümpiamängud. Ameeriklase jutt kirjutatakse kõikide osalejate poolt piinliku täpsusega üles ning lisaks filmitakse kogu sündmust kahe kaameraga.

Meeste finaali stardijärjekord:

Naiste finaali stardijärjekord:

Soojendus käib. Kelly Sildaru on ka esimesed laskumised teinud. Kui kvalifikatsiooni eel pani Sildaru soojendusel kahel korral ka külje maha, siis täna tulid kaks esimest soojenduskatset puhtalt välja.

Sel MM-il on kõige edukamaks sportlaseks olnud Venemaa lumelaudur Dmitri Loginov, kes võitis kuldmedali nii paralleelslaalomis kui ka paralleelsuurslaalomis. Foto: AFP/Scanpix

Park City MM-il on välja jagamata veel kuus medalikomplekti. Seni on poodiumil käinud 19 riigi sportlased. Tühistatud on kolm ala: naiste freestyle-suusatamise pargisõit ning lumelaudurite Big Airi hüpped.

Rennisõidu soojendusega tehakse algust Eesti aja järgi kell 18.45. Soojendus kestab täpselt ühe tunni ning seejärel jääb veel 15 minutit raja korrastamiseks. Finaal algab kell 20.00. Vastavalt võistlusprogrammile peetakse naiste ja meeste finaalid samaaegselt. Esmalt teevad kaheksa naist enda esimese laskumise. Seejärel teevad sama kümme finaali jõudnud meest. Lõpuks on kõigil kolm katset, millest kirja läheb parim.

Park City's on hommikul ilus ilm. Päike paistab, külma on -12 kraadi. Kohalik kellaaeg on 8.20. Praeguse seisuga on kõik korras ning võistlus peaks algama plaanipäraselt.

