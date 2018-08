Millest tuleneb see salapärane udu, mis segab Kelly Sildaru võistlemist Uus-Meremaal?

Millest see salapärane udu aga Uus-Meremaa Lõunasaarel tuleb? Tegelikult on asi üsnagi lihtne. Cardrona suusakuurorti baas asub merepinnast 1670 m kõrgusel. Kõrgeim mäetipp on seal 1894 m kõrgusel. Kui räägitakse udust, siis tegelikult on võistlejaid segamas pilved. Kui mõnel päeval on mäel ilm “udusem“, siis tegelikult on sel päeval pilved lihtsalt madalamal ja pilvi on palju.

Kui pilvi ei ole või nad asuvad kõrgemal, siis ei ole ka “udu“ ning võistlused saavad toimuma. Pilved võivad Cardronas tõusta või laskuda üsna kiiresti ehk seetõttu on ajakavas ka päeva jooksul tihti mitmeid muudatusi.

Kelly Sildaru ja teised naispargisõitjad peaksid taas rajale saama eeloleval ööl. Praeguse ajakava kohaselt on südaööl kavas kvalifikatsioon ja kell 4.15 finaal.

Top spot in today's men's 2018 FIS JWC slopestyle qualifiers went to the Ryan Stevenson (USA), followed up by Birk Ruud (NOR) and Taisei Yamamoto (JPN)



Ladies' q's get start Friday at 9:00, followed by men's and ladies' finals at 13:15!



Full results - https://t.co/L7SCxuoE0d pic.twitter.com/K7Rogn2u9a