Miks jäi Kelly Sildaru enda kahel trumpalal esialgu X-mängude kutseta ja kuidas ta need ikkagi saada võib?

Rennisõidus oli automaatselt pääse tagatud eelmiste X-mängude esikolmikule ehk Maddie Bowmanile, Brita Sigourney'le ja Cassie Sharpe'ile. Kaks viimast võitsid medali ka Pyeongchangi olümpial.

Kolmapäeval said kutse Pyeongchangi olümpiamängude neljas Annalisa Drew ja viies Ayana Onozuka ja X-mängude viies Devin Logan.

Kui võtta arvesse, et olümpiamängudel hõbemedali võitnud Marie Martinod lõpetas kahe hooaja vahel karjääri, siis kutsutute seas on sisuliselt eelmise hooaja paremik. Logani nime kohal on selles mõttes küll küsimärk, kuid tema on kohaliku sportlasena põhimõtteliselt iga-aastane osaleja.

Big Air

Big Airi hüpetes on eelmise korra medalistidena automaatne pääse olemas Sarah Höfflinil, Johanne Killil ja Tess Ledeux'il.

Kolmapäeval kolme kutse saanud sportlase seas olid tänavuse aasta Oslo X-mängude hõbemedalist Giulia Tanno, septembris Cardrona MK-etapi võitnud Elena Gaskell ning Sildaru.

Kuna kutsete jagamisel kasutati Sildarut ühe esindusnäona, siis tuli talle ka vähemalt üks kutse jagada. Siinkohal otsustasid korraldajad Big Airi hüpete kasuks. Tuleb mainida, et eestlanna on korraldajate jaoks oluline sportlane olnud juba aastaid ning tema kohalolu võistlusel on oluline. 2017. aasta X-mängude eel toimunud suurel pressikonverentsil toodi ajakirjanike ette kaheksa sportlast, keda hinnati jõuproovi potentsiaalseteks staarideks. Sildaru oli toona ajakirjanike ees ainus eurooplane. Ülejäänud toolid hõivasid viis ameeriklast ja kaks kanadalast.

Kelly Sildarul on üks X-mängude kutse taskus. Foto: Neil Kerr, Neil Kerr/Winter Games NZ

Kuidas jagatakse välja ülejäänud pääsmed?

Sildaru on märkinud, et sooviks Aspeni X-mängudel kaasa lüüa kõigil kolmel alal. Kui Big Airis on kutse käes, siis pargisõidus on vakantsed veel kolm ja rennisõidus kaks kohta.

Pargisõidus saaks Sildaru lõpuks kutse ilmselt ka vanade teenete eest, kuid esmalt hakkavad korraldajad jälgima käesoleva hooaja kulgu.

Järgmine suur kutsete ring läheb teele ilmselt detsembri keskpaigas pärast Dew Touri. Kui vigastuste või muude probleemide tõttu jäävad täitmata veel mõned kohad, siis need võivad täituda ka alles jaanauris.

Pargisõidus otsustakse kolme viimase vaba pääsme saajad tõenäoliselt 22.-24. novembrini Stubais toimuva MK-etapi ja 13. detsembril Breckenridge'is peetava Dew Touri võistluse põhjal.

Rennisõidu kaks viimast pääset jagatakse 5.-7. detsembrini Copperis toimuva MK-etapi ja 14. detsembril peetava Dew Touri põhjal. Võib juhtuda, et lõplikult selgub nimekiri pärast 20.-22. detsembrini Hiinas Secret Gardenis toimuvat MK-etappi.

Kui pargisõidus võibki Sildaru saada lõpuks kutse ka vanade teenete eest, siis rennisõidus on vaja näidata häid tulemusi, et haarata endale üks kahest vabast pääsmest. Rennisõidus on eestlanna seni tippkonkurentsis kaasa teinud ju ainult ühe võistluse – 2017. aasta Cardrona MK-etapil oli ta teine.

Dew Touriks on Sildarul kutse olemas nii pargi- kui ka rennisõidu võistluseks.

Järgmisena on eestlanna võistlustulle asumas 22.-24. novembrini Austrias pargisõidu MK-etapil. Hea esinemise nimel minnakse võistluspaika kohale nädal aega varem.