Mida tähendab põlve eesmise ristatisideme vigastus?

Eesti Suusaliit avaldas täna õhtul, et freestyle-suusataja Kelly Sildaru diagnoosiks on põlve eesmise ristatisideme (ACL) vigastus. Mida selline teade tähendab?

Põlve ristatiside saab tavaliselt viga olukorras, kus põlv ebaloomulikult külje peale väändub - täpselt nii, nagu Kelly Sildaru oma Uus-Meremaal toimunud kukkumist ka kirjeldas. Tegu on ilmselt kõige levinuma põhjusega, mis profisportlased oma lemmikalalt pikaks ajaks kõrvale jätab.

Sellise vigastuse täpne ulatus selgub alles operatsiooni käigus - seetõttu ei saanud ka teates olla kirjas seda, kui tõsiselt 15-aastase sportlase põlvesidemed viga said. Seetõttu on keeruline spekuleerida vigastuspausi pikkuse üle, kuid rusikareegliks peetakse sportlaste puhul kaheksat kuud - sellest väiksem paus tähendab üldjuhul suurt riski sidet uuesti vigastada. Samal ajal tuleb silmas pidada tõsiasja, et iga vigastus ja iga keha on erinev - taastumisaja pikkus sõltub lisaks sellele veel ka operatsiooni õnnestumisest, rehabilitatsioonist ja muudest faktoritest.

Paljudel juhtudel on isegi paranemise järel viga saanud põlv kergelt hell ning oma rolli mängib ka psühholoogiline barjäär.

ACL-i vigastustega on hädas olnud sajad, kui mitte tuhanded tuntud tippsportlased. Viimase suure näitena võib tuua Manchester Unitedi edurivimehe Zlatan Ibrahimovići, aga varem on paljude teiste seas sama vigastus kimbutanud näiteks Francesco Tottit, Ruud van Nistelrooyd, Derrick Rose'i, Ricky Rubiot ja paljusid teisi.