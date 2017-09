Martti Raju: tänase seisuga pole mõtet olümpiamedalist rääkida

Selgus kurb tõsiasi - põlve vigastanud Kelly Sildaru tuleval talvel toimuvatel olümpiamängudel ei võistle, sest täna operatsioonil käinud neiu taastumine võtab tõenäoliselt aega 6-9 kuud.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) spordidirektor Martti Raju sõnas, et Eesti koondise suurima medalilootuse kõrvale jäämist võtab ta paratamatusena - kui sportlane on vigastatud, pole midagi teha, kirjutab Õhtuleht.

"EOK jaoks muudab see vigastus väga palju," sõnas Raju. "Ta muudab tulemuste potentsiaali kardinaalselt. See ei tähenda, et koondis üldse Lõuna-Koreasse ei lähe, aga tähendab seda, et meie ainus medalipretendent on mängust väljas."

