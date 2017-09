Mardna ristatisideme vigastusest: trauma ulatuse saab 100-protsendiliselt öelda alles operatsiooni käigus

Kelly Sildaru vigastatud vasakut põlve uurinud doktor Mihkel Mardna tunnistas esmalt, et tegemist on raske põlvevigastusega, kuid täpsustas hiljem, et päris kindlalt ei saa trauma ulatuse kohta praegu midagi öelda.

“Ristatisidemete vigastuse ulatuse saab sajaprotsendiliselt öelda sageli alles operatsiooni käigus. Või juhul, kui kliiniliste testide põhjal on täielikule vigastusele või rebendile väga selged viited,“ täpsustas Mardna.

Sama tunnistas ka Eesti Suusaliidu lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee esimees Kalle Palling.

“Täpne pilt selgub alles lähinädalatel, kui oleme saanud spetsialistidega piisavalt konsulteerida, sest ravitaktikaid on mitmeid. Iga variandi puhul on omad plussid ja miinused, mida nüüd tulebki kaaluda,“ lisas Palling veel, et olümpimängudele minemise või mitte minemise osas ei ole seega ühtegi otsust langetatud. “Usun, et kõikide huvides on see, et 15-aastane sportlane saaks parima võimaliku ravi ja kiiresti tagasi oma lemmik spordiala juurde.“