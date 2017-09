Mainekas väljaanne: Kelly Sildaru on muutnud naiste suusatamist igaveseks

Mainekas freestyle-suusatamist kajastav väljaanne Newschoolers on samuti kajastanud Kelly Sildaru põlvevigastust. Sarnaselt Eesti väljaannetele ei oska ka nemad hinnata, kas eestlanna jääb olümpiamängudelt kõrvale või mitte. Samas kiidavad nad jätkuvalt Sildaru viimaste aastate esitusi.

“Loodetavasti on ta X-Mängude ja olümpiamängude ajaks suuskadel tagasi. Ta on viimase paari aasta jooksul muutnud naiste suusatamist igavaseks. See oleks tõeliselt ebaõiglane, kui ta peaks eemale jääma spordimaailma suurimast sündmusest. Saa ruttu terveks, Kelly,“ kirjutati Newschoolersi veergudel.

Kahel korral X-Mängudel pargisõidus kuldmedali võitnud Sildaru vigastas Uus-Meremaal ristatisidemeid. Sellest vigastusest taastumiseks kulub tavaliselt 6-8 kuud. Olümpiamängudeni on aega aga 5 kuud.

„Täpne pilt selgub alles lähinädalatel, kui oleme saanud spetsialistidega piisavalt konsulteerida, sest ravitaktikaid on mitu. Iga variandi puhul on oma plussid ja miinused, mida nüüd tulebki kaaluda,” on praegust olukorda kommenteerinud Eesti Suusaliidu lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee esimees Kalle Palling, lisades, et olümpimängudele minemise või mitteminemise kohta ei ole otsust langetatud. „Usun, et kõikide huvides on see, et 15-aastane sportlane saaks parima võimaliku ravi ja kiiresti tagasi oma lemmikspordiala juurde.”