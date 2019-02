Lumi kartmatuid ameeriklasi ei hirmuta, kuid nende elu lööb see sassi

Eestlased on harjunud jälgima murdmaasuusatamist, kus start antakse ka tihedas lumesajus ning medalid jagatakse peaaegu alati kellaajaliselt. Need, kes on vaadanud suusahüppeid või mäesuusatamist, teavad keeruliste ilmaolude tõttu võistluste edasilükkamisest nii mõndagi. Nüüdseks on tänu Kelly Sildarule pugenud eestlaste südametesse ka freestyle-suusatamine, kus tuleb aga tihti ette nihkeid ajakavades.

Kõik oleks justkui tavapärane, kui seekordne freestyle-suusatamise MM ei toimuks USA-s. Eestlast suudavad ameeriklased üllatada mitmes mõttes. Seejuures paneb hämmastama kaks asja. Esiteks ameeriklaste lõputu optimism ning teiseks nende vankumatu usk talverehve mitte kasutada. Seda ka talvistes osariikides nagu Utah.