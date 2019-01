Lumelaudur Joel Pärle: Sildaru peaks X-mängudel igal alal kindlalt poodiumile jõudma

"Minu arvates on Kelly Sildaru kõigil kolmel alal, kus ta starti läheb, võimeline jõudma vähemalt poodiumile," ütles TVPlay Sportsi kommentaator Joel Pärle. "Kuid salamisi ootame ikka seda kõige kõvemat tulemust".

"Trikkide pagas on tal suur ja ta teeb neid väga korralikult. Samuti on ta selline elurõõmus neiu, selles "karusselis" olnud juba mitu aastat, tuleb hästi võistluspingega toime," lisas Pärle.

"Sellistel võistlustel osalemine on väga suur privileeg, see oleks nagu mingi festival ja see kogukond on väga sümpaatne."

Kelly Sildaru alustab X-mängudel juba meie aja järgi ööl vastu reedet, kui kell 02.30 on kavas rennisõidu finaal. Reede õhtul kell 19.00 algab pargisõidu finaal ja laupäeva varahommikul kell 4.00 Big Air'i finaal.

Delfi TV näitab võistlusi otseülekandes.