Legendaarne spordileht L'Equipe: Kelly Sildaru oli olümpia suurfavoriit, nüüd on võimalus aga prantslannal

Septembri lõpus sai selgeks, et freestyle-suusataja Kelly Sildaru ei saa vasaku põlve eesmise ristatisideme vigastuse tõttu osaleda PyeongChangi olümpiamängudel. Seejärel on uudist kajastanud ka mitmed rahvusvahelised väljaanded. Teiste seas mainis eestlanna trauma ära ka legendaarne Prantsusmaa spordileht L'Equipe.

L'Equipe kirjutas, et just 15-aastane Sildaru oli PyeongChangi olümpiamängudeks suurim soosik naiste pargisõidu kuldmedalile. Prantslased usuvad, et eestlanna vigastus annab nüüd kuldmedali püüdmise võimaluse nende 16-aastasele talendile Tess Ledeux'ile.

Jaanuaris toimunud Aspeni X-Mängudel sai just Ledeux Sildaru järel teise koha. Kevadel krooniti prantslanna aga Sierra Nevadas maailmameistriks.

Sarnaseid uudiseid võis lugeda ka näiteks Norra ning Rootsi meediast. Rootsis kirjutati, et olümpialt jääb eemale nende staari Emma Dahlströmi (2015. aasta Aspeni X-Mängude võitja pargisõidus) suur konkurent.

Norralased aga märkisid, et olümpial ei saa osaleda nende ässade Tiril Sjaastad Christianseni (2013. aasta Aspeni X-Mängude võitja) ning Johanne Killi (2017. aasta Lillehammeri X-Mängude võitja) rivaal.