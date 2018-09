Läbi aegade kõige edukamaks kerkinud Kelly Sildaru saavutused kirjutatakse ajalooraamatutesse

Pilk MM-ide ajalukku:

Freestyle-suusatamises tehti juunioride maailmameistrivõistlustega algust 2003. aastal

Esimesel korral oli kavas neli ala – rennisõit, mogul, paralleel mogul ning vigurhüpped

2006. aastal lisandus programmi suusakross

Kelly Sildaru trumpala pargisõit lisati MM-i kavasse 2010. aastal

Big Airi hüppetel jagati seekord Cardronas esmakordselt medaleid

Seega koosneb freestyle-suusatamise juunioride MM nüüdseks seitsmest erinevast alast. Kõikidel distsipliinidel löövad kaasa nii mehed kui ka naised

Sildaru kerkis Cardronas peetud MM-iga nüüd läbi aegade kõige edukamaks juunioriks. Kokku on tema arvel viis medalit, millest neli on kuldsed ja üks hõbedane. Kaks kuldmedalit on tulnud pargisõidus, kaks kuldmedalit rennisõidus ja hõbemedal Big Airi hüpetes.

Viis medalit on varasemalt suutnud võita ka prantslannast mogulisõitja Perrine Laffont, kuid tal on kirjas kolm kuld- ja kaks pronksmedalit. Mogulis ja paralleel mogulis võistlev Laffont sai enda viis autasu kokku nelja MM-iga (Nüüdseks 19-aastane Laffont on läbilöögi teinud ka täiskasvanute seas – Pyeongchangis krooniti ta mogulis olümpiavõitjaks ja aasta varem Sierra Nevadas paralleel mogulis maailmameistriks.).

Lisaks on juunioride seas üks kolmekordne maailmameister veel, kelleks on ameeriklannast mogulisõitja Keaton Mccargo. Mogulis ja paralleel mogulis kokku kolm kuldmedalit võitnud Mccargo sai aastate jooksul veel ka ühe pronksmedali.