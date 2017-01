Kelly Sildaru kindlustas võidu juba esimese laskumisega, mille eest sai 92,33 punkti. Vaata katset:



Ka Kelly teine laskumine, mida hinnati kohtunike poolt 91,33 punktiga, oleks tähendanud täna esikohta. Hõbeda võitis prantslanna Tess Ledeux 90 punktiga ja pronksi norralanna Johanne Killi 80 punktiga.

X-Mängude ajaloos polnud varem mitte keegi suutnud enne 15. sünnipäeva võita kaht kuldmedalit. Kelly võitis mäletatavasti pargisõidus kuldmedali ka aasta tagasi, olles toona alles 13-aastane.

Pargisõidu võistlus X-Mängudel

https://twitter.com/XGames/status/825768959446306816

Kellyl kuld juba kaelas! https://twitter.com/XGames/status/825767389270835202

Kelly teine laskumine on väärt 91,33 punkti. Ka see oleks andnud täna esikoha! Ülekaalukas võit 92,33 punktiga! Kelly on X-mängude noorim kahekordne kullavõitja!

Killi tõusis kolmandaks 85,66 punktiga.

Johanne Killi ei paranda ning Kelly Sildaru on juba enne oma teist katset võitnud esikoha! Lihtsalt vägev!

Jäänud Kelly viimane ohustaja - Johanne Killi (77,33p avavoorust)!

https://twitter.com/SFR_SportXtreme/status/825761440581709825

18-aastane ameeriklanna Maggie Voisin saab 79 punkti ja jääb vaid punktiga esikolmikust välja. Hetkel neljas koht. Kellyl hõbe vähemalt kindel!

Teisel voorus on veel tulemas Maggie Voisin (avakatsel 75,66p), Johanne Killi (77,33) ja Kelly (92,33). Medal on eestlannal juba kindel!

Endiselt on liider Kelly Sildaru 92,33 punktiga. Võistluse lõpetanud Tess Ledeux on 90 punktiga teine ja Giulia Tanno 80-ga kolmas.

24-aastane rootslanna Emma Dahlström ei suuda samuti parandada.

Giulia Tanno (SUI) samuti ei paranda ja jääb 80 punktiga hetkel kolmandaks.

Teisel kohal olnud Ledeux ei paranda samuti.

Logan ei parandanud oma tulemust.

Teine voor algas. Isabel Atkin ebaõnnestus oma katsel. Atkin saab vaatamata kukkumisele siiski kirja oma parima ehk 21,33 punkti. Kaya Turski (CAN) täna rajale ei tulnudki.

Ka Margus Hunt elab Kellyle kaasa. https://twitter.com/Margus_Hunt/status/825759567988547586

Kelly vägev sõit! https://twitter.com/XGames/status/825759268926263296

14-aastane Kelly Sildaru saab avalaskumisel 92,33 ja liidrikoht! Vägev!

Ja nüüd Kelly!

19-aastane Killi saab 77,33 punkti ning hetkel kolmandaks.

Hoopis eelmise aasta kolmas naine ehk Johanne Killi (Norra) startis järgnevalt.

Avavooru viimased startijad: 6. Kaya Turski (CAN) 7. Johanne Killi (NOR) 8. Kelly Sildaru (EST).

Meenutuseks teisel kohal oleva Tanno katse (80 punkti): https://twitter.com/XGames/status/825755938850238467

18-aastane ameeriklanna Maggie Voisin saab 75,66 punkti ja on hetkel kolmas.

24-aastane rootslanna Emma Dahlström, kes on üle-eelmise aasta võitja ja mullune kuues, saab esimese sõiduga vaid 54,33 punkti. Rootslanna kaotas hoo juba esimesel reilil.

Neljas startija, 18-aastane Giulia Tanno (SUI) saab 80,0 punkti. Korralik algus.

https://twitter.com/XGames/status/825754085479575557

Hetkel 90 punktiga juhtiv Tess Ledeux on alles 15-aastane.

Meenutuseks osalejad: https://twitter.com/XGames/status/825752380197199872

Tess Ledeux (FRA) kindlalt liidriks võimsa 90,0 punktiga!

Devin Logan (USA) sai 22,33 punkti.

Ameeriklanna Isabel Atkin piirdub 9 punktiga (max 100p). Ta kaotas hoo juba esimesel reilil.

Võistlus on alanud!

Esimene startija on hoopis Isabel Atkin. Tema nimetati nimekirja viimasel hetkel.

Umbes 5 minutit on võistluse alguseni. Esimene startija on Devin Logan (USA). Kelly tuleb mäest alla viimase ehk kaheksandana.

Meenutame, et Kelly Sildaru on võitnud 19 pargisõiduvõistlust järjest.

Võistlus on kohe-kohe algamas!

Ilus meenutus eilsest. http://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellyvideod/delfi-aspenis-vaata-kuidas-kelly-sildaru-sai-autasustamisel-kaela-hobemedali?id=77061440

Tänane stardijärjekord: 1. Devin Logan (USA) 2. Tess Ledeux (FRA) 3. Giulia Tanno (SWI) 4. Emma Dahlström (SWE) 5. Maggie Voisin (USA) 6. Kaya Turski (CAN) 7. Johanne Killi (NOR) 8. Kelly Sildaru (EST).

Jaan Martinson Aspenist: Paraku ei ole ajakavast kinnipidamine X-Mängude suurimaid voorusi. Big Airi autasustamise algusaeg eile õhtul venis üle tunni ning kui Sildaru lõpuks fännide kisa saatel auhinnad kätte sai ja seejärel 40 miili kaugusele hotelli jõudis, hakkas kell lähenema südaööle. „Seitset tundi vist täis ei maga,“ kurtis Tõnis Sildaru.

Kelly esimene soojenduslaskumine oli briljantne - kõik tuli täpsel välja ning viimsel hüppel sooritas ta kauni switch 1080-ne, sama triki, millega ta eelmisel õhtul Big Airis hõbeda teenis.

Aspenis on 10 külmakraadi, kuid päike särab ja kiiresti läheb soojemaks.Libisemistingimused on head, ent soojenduslaskumist teinud Kelly võttis siiski jope maha, et pisut kiirust lisada.

Tere, ekstreemspordisõbrad! X-Mängudel Aspenis laupäeva hilistel tundidel vigursuusatamise Big Airi hüpetes hõbemedali võitnud Kelly Sildaru asub pühapäeva õhtul kell 19 mäele oma põhialal pargisõidus. Vaata otseülekannet Delfi TV-s!