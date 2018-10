Kuidas jõudis Kelly Sildaru ihaldusväärse trikini?

Naiste vigursuusatamises on kahekordne cork (keerlemine kohati horisontaalselt) trikk, mida saavutab aina enam naisi. Vigastuse tõttu vahepeal aasta aega võistluskarussellist eemal olnud Kelly Sildaru on nüüd samuti niikaugele jõudnud, et lumel on nimetatud element sooritatud. See, kuidas ta sinna jõudis, erineb tavapärasest.