Kiiret paranemist, Kelly! Saada posti teel häid mõtteid meie vigastatud spordisangarile

Uudis olümpialootuse Kelly Sildaru vigastusest tuli paljudele spordifännidele suure pettumusena, kuid hetkel vaja meie toetust just nooruke sportlane ise.

Nüüd saab aga Kelly tuju tõsta hoopis armsate postkaartide, fännikirjade või hoopis mõne meenega. Asjad, mis sa soovid, et jõuaks temani, tuleb saata või kohale tuua Delfi toimetusse.

Kui soovid postiteel saata, siis tuleb märkida see aadress:

Narva mnt 13

10151 Tallinn, Eesti

Kui tahad aga hoopis ise asjad kohale tuua, siis tuleb pöörduda samal aadressil esimesel korrusel asuvasse Ekspressi klienditeenindusse. Seal tuleks öelda, et see on Delfi toimetusele.